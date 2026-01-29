به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر، دکتر میثم افشار، در همایش معاونان بهداشت، درمان و توانبخشی هلال‌احمر استان‌ها، حوزه درمان را از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های خدمت‌رسانی هلال‌احمر به مردم دانست و گفت: مراکز درمانی، داروخانه‌ها و واحدهای توانبخشی هلال‌احمر از نزدیک‌ترین نقاط تماس مردم با این جمعیت هستند و کیفیت خدمات در این مراکز، مستقیماً به افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمت درمانی باید علاوه بر کیفیت تخصصی، همراه با تکریم، اخلاق حرفه‌ای و رفتار شایسته با مراجعان باشد، افزود: هر مراجعه‌کننده به مراکز درمانی هلال‌احمر باید تجربه‌ای همراه با احترام، آرامش و دریافت خدمت مؤثر داشته باشد؛ چراکه همین تجربه، سرمایه اجتماعی جمعیت را تقویت می‌کند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، آمادگی برای شرایط خاص و بحران‌های گسترده را از اولویت‌های اصلی حوزه درمان عنوان کرد و گفت: تقویت تیم‌های درمان اضطراری، به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و ارتقای توان عملیاتی مراکز و نیروها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. الگوی حوادث و تهدیدات در سال‌های اخیر پیچیده‌تر شده و حوزه درمان هلال‌احمر باید متناسب با این تغییرات، ساختار، تجهیزات و نیروی انسانی خود را توانمندتر کند.

وی بر لزوم سازماندهی منسجم نیروهای درمانی و ارتقای سطح آمادگی آنان تأکید کرد و ادامه داد: آموزش مستمر، کارگاه‌های تخصصی و به‌روزرسانی مهارت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی دارد و باید به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در استان‌ها دنبال شود.

افشار همچنین توسعه خدمات دارویی و توانبخشی را از محورهای مهم برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و گفت: گسترش ظرفیت داروخانه‌های هلال‌احمر، تقویت مراکز توانبخشی و بهره‌گیری حداکثری از امکانات موجود، می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش دغدغه‌های درمانی مردم داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت روایت خدمت، بر تقویت فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در حوزه درمان تأکید کرد و افزود: معرفی خدمات، تجارب موفق و جلوه‌های انسانی خدمت‌رسانی، ضمن حفظ کرامت بیماران، می‌تواند تصویر واقعی تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران حوزه درمان را به جامعه نشان دهد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، عملیات‌های بزرگ ملی و مناسبت‌های گسترده مانند اربعین و طرح‌های نوروزی را فرصت‌هایی مهم برای ارائه خدمات درمانی گسترده دانست و گفت: حضور منسجم و برنامه‌ریزی‌شده مراکز درمانی هلال‌احمر در این عملیات‌ها، جلوه‌ای از آمادگی، هماهنگی و ظرفیت بالای این حوزه است.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد عملیاتی و جهادی در حوزه درمان اظهار کرد: سرعت عمل، پیگیری مستمر و نگاه مسئولانه به مأموریت‌ها، ضامن موفقیت این حوزه است و با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی، می‌توان خدمات درمانی هلال‌احمر را در تراز نیازهای مردم و شرایط خاص کشور ارتقا داد.