حجت الاسلام والمسلمین جواد بهشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آستان مقدس مسجد جمکران روز پنجشنبه نهم بهمنماه ۱۴۰۴ میزبان اجتماع بزرگ «سلام یا مهدی» خواهد بود که با هدف عرض ارادت و تجدید بیعت با حضرت صاحبالزمان(ع) برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم معنوی از ساعت ۱۸:۳۰ در صحنهای آستان مقدس مسجد جمکران آغاز میشود و برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برای حاضران پیشبینی شده است.
حجت الاسلام بهشتی پور گفت: در این اجتماع باشکوه، اجرای برنامههای متنوعی از جمله همخوانی و اجرای سرودهای مهدوی در دستور کار قرار دارد که با حضور و اجرای ابوذر روحی و محمد اسداللهی و همچنین اجرای گروه سرود نجمالثاقب همراه خواهد بود.
وی گفت: اجتماع «سلام یا مهدی» با رویکرد مردمی و با هدف تقویت فرهنگ انتظار، تعمیق ارتباط قلبی با حضرت ولیعصر(عج) و ایجاد فضایی معنوی و وحدتبخش برای عاشقان اهلبیت(ع) تدارک دیده شده است.
مدیر روابط عمومی آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: از عموم زائران، مجاوران و ارادتمندان حضرت صاحبالزمان(عج) دعوت می شود تا با حضور گسترده در این مراسم، در آستانه فرا رسیدن نیمه شعبان جلوهای باشکوه از ارادت و دلدادگی به امام عصر(عج) را به نمایش بگذارند.
نظر شما