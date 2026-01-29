به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح امروز پنج‌شنبه در جریان بازدید از پلدختر با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و گردشگری این منطقه، بر لزوم جذب سرمایه‌گذار، توسعه متوازن و بهره‌برداری اصولی از تالاب‌ها با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه لرستان در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور، گفت: لرستان یکی از استان‌های مهم و برخوردار از ظرفیت‌های فراوان در حوزه گردشگری است که تاکنون آن‌گونه که شایسته است از این توانمندی‌ها بهره‌برداری نشده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه سیاست دولت توجه ویژه به مناطق کمتر دیده‌شده است، افزود: رویکرد اصلی وزارتخانه، برنامه‌ریزی در قالب توسعه متوازن و حمایت از مناطق کمتر برخوردار است.

صالحی امیری با اشاره به بازدید از تالاب‌های پلدختر، اظهار کرد: این منطقه به دلیل وجود تالاب‌های متعدد در کنار یکدیگر، از ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار است و در بسیاری از کشورهای دنیا، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر روی تالاب‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: دولت با تصویب مصوبه‌ای، امکان ایجاد سازه‌های سبک گردشگری در حاشیه تالاب‌ها و منابع آبی را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی فراهم کرده است و ایجاد تأسیسات گردشگری با تأیید محیط‌زیست مجاز شناخته شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به اصلاح اساس‌نامه شرکت‌های آب‌وفاضلاب اشاره کرد و گفت: این اصلاحات امکان بهره‌برداری چندمنظوره از منابع آبی برای آب شرب، کشاورزی و گردشگری را فراهم کرده است که مطابق با رویه‌های جهانی است.

صالحی امیری با تأکید بر ظرفیت بالای پلدختر برای جذب گردشگر، تصریح کرد: این منطقه فراتر از ظرفیت یک شهرستان و حتی یک استان است و می‌تواند گردشگران استان‌های هم‌جوار از جمله خوزستان را نیز جذب کند.

وی تصریح کرد: با انتخاب مشاور تخصصی و انجام مطالعات کارشناسی، زمینه جذب سرمایه‌گذار فراهم خواهد شد تا امکان حضور، اسکان و ماندگاری گردشگران در منطقه ایجاد شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گفت: موضوعات مطرح‌شده در پایان جلسات کاری امروز به مصوبات سفر تبدیل شده و با همکاری استاندار و سایر مسئولان، به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.