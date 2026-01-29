«کریمی فیروزجائی» به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان صبح امروز(پنجشنبه) با حضور همه اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، انتخابات برگزار و علی کریمی فیروزجایی با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیرکل انتخاب شد.

انتخاب اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان کشور ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی برگزار شده بود و در آن اسامی ذیل به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شده بودند:

۱. علی کریمی فیروزجایی

۲. عزت‌الله دهقان

۳. مهدی روشنفکر

۴. غلامرضا فاتح نژاد

۵_سیدکاظم خادمی

۶. غلامرضا زاهری

۷. سهراب رضایی مزجین

۸. قاسم دیبایی گودرزی

۹. محمد زارع خزایی

۱۰_سید محسن مرادی

۱۱. سیدعلی اکبر حسینی

۱۲. نادر حسنوند

۱۳. محمد جمالیان

۱۴. علیرضا جانبازی

۱۵. شهاب الدین بنائیان

۱۶. یوسف اسماعیل پور

۱۷_اردشبر شریف زاده

۱۸. سیدحبیب الله سعیدی

۱۹.حمزه فرج الهی

۲۰. عادل عالیشان آریمی

۲۱. یوسفعلی یوسف زاده