۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

حمله تروریستی به حرم سبزقبا ۸۰ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت

دزفول – رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان دزفول گفت: در پی حمله اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح به حرم مطهر سبزقبا، حدود ۸۰ میلیارد تومان خسارت به این آستان مقدس وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نوری‌زاده صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ابعاد این حادثه اظهار کرد: در این اقدام هتک‌حرمت‌آمیز، ضریح مطهر امامزاده سبزقبا (ع) دچار آسیب جدی شد و تمامی فرش‌های حرم به‌طور کامل در آتش سوخت.

وی افزود: همچنین آئینه‌کاری‌های گنبد این بقعه متبرکه نیز بر اثر آتش‌سوزی و تخریب، خسارت قابل توجهی دیده است و بخشی از تزیینات داخلی حرم نیازمند بازسازی اساسی است.

رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان دزفول ادامه داد: بر اساس موافقت اولیه انجام‌شده، مقرر شده است ضریح مطهر امامزاده محمد بن موسی بن جعفر الکاظم (سبزقبا) با همکاری آستان مقدس حضرت امام علی بن موسی‌الرضا (ع) ساخته و جایگزین ضریح آسیب‌دیده شود.

نوری‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی این مکان مقدس گفت: حرم امامزاده سبزقبا (ع) از اماکن مهم مذهبی و فرهنگی شهرستان دزفول است و بازسازی سریع آن، مطالبه جدی مردم و زائران این بقعه متبرکه به‌شمار می‌رود.

