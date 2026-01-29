اتصال ٩٩ درصد مشاورین املاک کرمان به سامانه کاتب

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل، صبح پنجشنبه در نشست شورای راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استان کرمان با اشاره به اتصال دو هزار و ١٣٠ واحد مشاور املاک در ٢٨ حوزه قضائی استان به سامانه کاتب، گفت: ٩٩ درصد مشاورین املاک در استان کرمان به این سامانه متصل شده اند.

سیدمهدی قویدل، افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۴٧ بنگاه مشاور املاک که همکاری لازم را نداشته اند، با صدور دستورات قضایی از سوی دادستان های استان پلمپ شده اند.

وی به برگزاری ۵۶ دوره آموزشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان اشاره کرد وگفت: از این تعداد ١۴ دوره معادل ٢٢ هزار نفر ساعت آموزش انجام شده است.

این مقام قضائی بیان کرد: از مجموع ۶٩٢ شرکت کننده در دوره های آموزشی قانون الزام، ۵٣٠ نفر پذیرفته شده و برای اخذ پروانه تخصصی معرفی شده اند.