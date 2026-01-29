به گزارش خبرگزاری مهر، هادی اخلاقی از تشکیل تمامی ۲۶ هیئت اجرایی بخش‌های مشمول انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایری در استان خبر داد.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر یادآور شد: پس از صدور دستور شروع انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایری توسط وزیر کشور، بلافاصله بخشداران استان اعلام وصول و پس از آن نسبت به انتشار آگهی ثبت‌نام از داوطلبان در تمامی روستاهای مشمول این انتخابات اقدام کردند.

وی افزود: در فرآیند بعد، بخشداران موظف به تشکیل هیئت اجرایی بودند که برای این منظور باید لیستی متشکل از ۳۰ نفر از معتمدان روستاهای بخش برای تأیید به هیئت نظارت بخش ارسال می‌کردند که این کار انجام شد و پس از تایید، طی پنج روز، جلسه معتمدان را تشکیل شد.

اخلاقی بیان کرد: معتمدان مردم با حضور در جلسه، هفت نفر را از بین خود با رای‌گیری انتخاب کردند تا به عنوان اعضای حقیقی در کنار چهار عضو حقوقی شامل نماینده رئیس کل دادگستری استان، رئیس یا نماینده ثبت احوال بخش و رئیس یا نماینده جهاد کشاورزی و به ریاست بخشدار، هیئت اجرایی بخش را تشکیل دهند.

وی اضافه کرد: با تشکیل ۲۶ هئیت اجرایی در کنار ۱۰ هیئت اجرایی مراکز شهرستان‌ها که امور اجرایی انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی ۴۱ شهر استان را به عهده دارند و پیش از این تشکیل شده بود، ۳۶ هیئت اجرایی این انتخابات در سراسر استان مشخص و کارهای خود را برای برگزاری انتخابات فوق آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایری، همزمان با سراسر کشور به مدت ۷ روز از جمعه ۲۴ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.