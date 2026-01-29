۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

هشدار یخبندان و لغزندگی جاده‌ها در آذربایجان‌شرقی

تبریز- رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: بارش برف چهارشنبه شب و برودت هوا موجب یخبندان در مناطق کوهستانی و سردسیر و لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز پنجشنبه با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر امروز ادامه می یابد، افزود: فعالیت این سامانه در گردنه ها و نواحی کوهستانی همچنین موجب وزش باد شدید موقتی، کولاک برف و مه گرفتگی می وشد.

وی با بیان اینکه بارش برف و کولاک موجب بسته شدن راه های روستایی و اختلال در تردد جاده ای در مناطق کوهستانی شده است از رانندگان و مسافران خواست، از تردد غیرضروری به این مناطق و گردنه ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از اواخر امشب با خروج سامانه بارشی از جو استان، دمای هوا به صورت محسوس کاهش می یابد و احتمال یخزدگی سطح جاده های ارتباطی و یخ بستن لوله های آب منازل وجود دارد، بنابراین مردم و دستگاه های خدماتی تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را انجام دهند.

امیدفر، همچنین خواستار استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین آلات کشاورزی، تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، دامداری ها و سالن های پرورشی و مدیریت و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی شد.

