به گزارش خبرنگار مهر ،مجتبی بیرانوند در جلسه ستاد بحران شهرستان نهاوند با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای شهرستان اظهار داشت: در شرایط بحران نباید منتظر کمک از استان یا سایر شهرستانها بمانیم، بلکه همه دستگاهها باید با تکیه بر پتانسیلها ،امکانات موجود و برنامهریزی دقیق، مشکلات را در همان ساعات اولیه مدیریت و برطرف کنند.
بیرانوند با اشاره به اهمیت آمادگی پیشگیرانه افزود: نباید منتظر بمانیم تا حادثهای رخ دهد و بعد به فکر اقدام باشیم؛ قطع آب، برق یا گاز مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است و هیچ توجیهی برای غفلت یا تعلل در این زمینه پذیرفته نیست.
وی با انتقاد از نگاه صرفاً اداری در شرایط بحرانی تصریح کرد: در بحران، بهانه نداشتن امکانات یا ارجاع موضوع به آینده قابل قبول نیست. همه دستگاهها موظفاند در زمان نیاز با تمام توان، امکانات و نیروی انسانی خود پای کار باشند و حتی در صورت لزوم از ظرفیت بخش خصوصی و ماشینآلات سنگین استفاده شود.
فرماندار نهاوند با تأکید بر هماهنگی کامل دهیاران، بخشداران و مدیران دستگاهها گفت: اطلاعرسانی بهموقع، حضور سریع در محل حادثه و پاسخگویی مستمر، از وظایف غیرقابل اغماض مدیران است و هیچگونه خاموشی تلفن یا عدم دسترسی در شرایط بحرانی پذیرفته نخواهد شد.
بیرانوند همچنین با قدردانی از زحمات نیروهای امنیتی، انتظامی و اعضای شورای تأمین شهرستان خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم حاصل تلاش شبانهروزی این عزیزان است و همه دستگاهها باید در کنار آنان برای حفظ خدمات عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتیهای اجتماعی همکاری کامل داشته باشند.
