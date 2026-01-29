قطعی شدن صعود تایلند به مرحله حذفی با برتری برابر کویت

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت های فوتسال جام ملت های آسیا و از گروه B این رقابت ها، امروز دو تیم کویت و تایلند به مصاف هم رفتند که طی آن تایلند با نتیجه 6 بریک حریفش را شکست داد.

دیدار امروز، دومین دیدار تایلند و کویت در این دوره رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا بود. تایلند در نخستین دیدار 2 بر صفر برابر لبنان پیروز شده بود و کویت هم 5 به 4 برابر ویتنام متحمل شکست شده بود. تایلند با کسب دومین برد، صعود خود را به مرحله حذفی جام ملت های آسیا قطعی کرد.

در جریان دیدار تیم های تایلند و کویت، دو تیم در دقایق ابتدایی پا به پای هم پیش رفتند، اما یارگیری فشرده و تمام‌کنندگی ضعیف باعث شد که نه «فهد الخواری» دروازه‌بان کویت و نه همتای او «نوتاپونگ یمارپ» کار سختی برای انجام دادن نداشته باشند.

تایلند به تدریج شروع به تثبیت خود کرد و الخواری در دقیقه هشتم یک ضربه از راه دور پانوت کیتیپانوونگ را مهار کرد و لحظاتی بعد، ضربه دیگری از این هافبک را، این بار از بیرون نیم‌دایره، دفع کرد. یک حرکت نادر از سوی تیم غرب آسیا در خط حمله، شوت عبدالطیف العباسی از سمت راست را نوتاپونگ به بیرون فرستاد، که سپس با استفاده از پاهایش، ضربه العزیز بوراشد را از روی ضربه اوت دفع کرد.

پانوت در دقیقه ۱۴ در سمت راست فضایی پیدا کرد تا الخواری را مجبور به مهار دیگری کند، قبل از اینکه اوسامانموسا (۱۱) دو دقیقه بعد، با رد و بدل کردن پاس با تردساک چاروئنفونگ و زدن یک ضربه پشت پا از داخل محوطه، به این بن‌بست پایان دهد.

اوسامانموسا دو دقیقه قبل از پایان نیمه اول، پاس روناچای جونگونگ‌سوک را از سمت راست دریافت کرد، خودش را جمع و جور کرد و توپ را از کنار الخواریِ گیر افتاده عبور داد و گل دوم خود را به ثمر رساند. این هافبک پرکار کمی پس از استراحت بین دو نیمه، هت‌تریک خود را به ثمر رساند. او پس از اینکه الخواری ضربه ساراوت فاکافروئک را از فاصله نزدیک مهار کرد، روی یک ریباند توپ را به گل تبدیل کرد.

ساراووت سپس گل چهارم تایلند را به ثمر رساند و با گرفتن توپ از ناتاپونگ و رد و بدل کردن پاس با اوسامانموسا، قبل از اینکه با خونسردی از روی ضربه چیپ، توپ را از روی الخواری که در موقعیت مناسبی نبود، عبور دهد، گل چهارم را به ثمر رساند.



کویت در دقیقه ۳۰ یکی از گل‌ها را جبران کرد، زمانی که نارونگساک وینگون توپ را وارد دروازه خودی کرد، سپس اوسامانموسا با ضربه‌ای محکم پس از ریباند توپ از الخواری پس از یک ضربه ایستگاهی، گل پنجم تایلند را به ثمر رساند. ایتیچا پرافافان، کاپیتان تایلند، در دقیقه ۳۶ با زدن توپ به گوشه بالای سمت چپ دروازه از فاصله نزدیک، عملکرد فوق‌العاده خود را تکمیل کرد.