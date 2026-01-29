اعتراف وال استریت ژورنال به پاسخ قوی موشکی ایران در برابر هر تجاوز

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در واکنش به تهدیدات علیه ایران با انتشار یک مقاله و اشاره به توان نظامی ایران نوشت، این کشور زرادخانه حاوی هزاران موشک در اختیار دارد و روش های تاکتیکی خود را برای به کار بردن این موشک ها تغییر داده است. ایران حدود ۲۰۰۰ موشک بالستیک میان‌برد دارد که قادر به رسیدن به اراضی اشغالی هستند و ذخایر قابل توجهی از موشک‌های کوتاه‌برد نیز در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، با وجود جنگ ۱۲ روزه، ایران همچنان قدرت نظامی لازم برای وارد آوردن خسارات واقعی به آمریکا و متحدانش در خاورمیانه را دارد. این کشور ذخایر قابل توجهی از موشک‌های کوتاه‌برد دارد که قادر به رسیدن به پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس و کشتی‌ها در تنگه هرمز هستند. ذخایر موشک‌های کروز ضدکشتی و قایق‌های اژدرافکن و همچنین پهپادهای این کشور نیز قابل توجه است.

در این گزارش آمده است، هرگونه حمله‌ای از سوی آمریکا می‌تواند به سرعت تشدید شود. طبق گزارش شورای روابط خارجی آمریکا این کشور حدود بیست و چهار تأسیسات نظامی زمینی از ترکیه تا کویت، و حدود ۴۰ هزار نیرو در منطقه دارد.

تحلیلگران نظامی می‌گویند در صورت وقوع تجاوز نظامی، ایران احتمالاً مواضع آمریکا که نزدیک به سواحل این کشور هستند را نشانه خواهد گرفت تا از ذخایر عظیم موشک‌های کوتاه‌برد خود استفاده کند.

این در حالی است که تهران همواره اعلام کرده توان موشکی ایران برای دفاع از این کشور در برابر هر تجاوزی از سوی دیگر کشورها به کار برده می شود و هیچ گاه آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود.