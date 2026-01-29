توقف تردد در آزادراه پیامبر اعظم(ص) و چند مسیر کلیدی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب آبراهه روز پنجشنبه با اشاره به بارش برف و لغزندگی محورهای مواصلاتی گفت: به‌دنبال کاهش دما و احتمال افزایش یخ‌زدگی، تردد در محورهایی از جمله تبریز–آذرشهر، تبریز–بستان‌آباد، مراغه–هشترود و آزادراه پیامبر اعظم امکان‌پذیر نیست و از شهروندان خواست تا حد امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

آبراهه با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان در روز برفی، اظهار کرد: بارش برف موجب خیس و لغزنده شدن سطح محورهای مواصلاتی شده و با سردتر شدن تدریجی هوا، احتمال بروز یخ‌زدگی در جاده‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: محور تبریز–آذرشهر به سمت بناب با بارش شدید برف مواجه است و تردد در این مسیر به هیچ عنوان بدون زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست.

رییس پلیس راه استان ادامه داد: محور قدیم تبریز–بستان‌آباد، قره‌چمن، مراغه–هشترود و آزادراه پیامبر اعظم نیز برفی بوده و در حال حاضر امکان تردد در این محورها وجود ندارد.

آبراهه با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود تا حد امکان از انجام سفر خودداری کنند و در صورت ضرورت بسیار، پیش از حرکت از وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند.

وی همچنین توصیه کرد: رانندگان در صورت انجام سفر، باک خودرو را پر نگه دارند، از سالم بودن تجهیزات خودرو به‌ویژه برف‌پاک‌کن اطمینان حاصل کنند و با رعایت سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کنند.