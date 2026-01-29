محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع اعتبار این پروژهها بیش از یک هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال است که شامل ۱۴ پروژه افتتاحی و ۲۲ پروژه در مرحله آغاز عملیات اجرایی میباشد. این طرحها در راستای ارائه خدمات به مناطق شهری و روستایی استان اجرا میشوند.
وی افزود: پروژههای افتتاحشده شامل تکمیل و اصلاح شبکههای توزیع آب، حفر، نیرورسانی و تجهیز چاههای آب شرب، احداث مخازن ذخیره و خطوط انتقال آب در شهرستانهای ایلام، چرداول، سیروان، دهلران، آبدانان، بدره، درهشهر، چوار و مهران است. اجرای این طرحها نقش مؤثری در افزایش فشار شبکه، کاهش قطعیها و بهبود کیفیت و کمیت آب خواهد داشت.
همچنین در بخش پروژههای جدید، عملیات اجرایی احداث ۱۴ باب مخزن بتنی با ظرفیت مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب، احداث ایستگاه پمپاژ برای واحدهای صنعتی ملکشاهی و تجهیز چهار حلقه چاه آب شرب در شهرستانهای چرداول، دهلران و آبدانان آغاز میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در پایان تصریح کرد: شرکت آبفا ایلام، در راستای برنامههای دولت مردمی برای توسعه زیرساختها، تأمین آب پایدار را از اولویتهای اصلی خود میداند و با اجرای این طرحها، بخش قابلتوجهی از شهرها و روستاهای استان از خدمات پایدار آبرسانی بهرهمند می شوند.
