حریفان نفت و کاله صدتایی شدند/ صدر جدول تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز (پنجشنبه ۹ بهمن) ۴ دیدار از هفته بیستم (نهم مرحله برگشت) برگزار شد.

کاله یکی از تیم های برنده در این هفته از مسابقات بود. این تیم در دیدار خانگی برابر پاس به امتیاز ۱۰۰ رسید و با ۵۱ اختلاف امتیاز به برتری دست یافت. در غیاب شهرداری گرگان که به دلیل حضور در سوپرلیگ غرب آسیا دیدارش برابر پترونوین در این هفته برگزار نشد، کاله با این پیروزی به صدر جدول رده بندی صعود کرد و جایگاه گرگانی ها را از آن خود کرد.

نفت هم دیگر تیمی بود که در این هفته حریفش را صدتایی کرد. این تیم میزبان رعد پدافند هوایی بود و موفق به شکست این تیم شد. آبادانی ها در حالی در این دیدار پیروز شدند که در دو دیدار اخیر خانگی خود برابر شهرداری گرگان و طبیعت متحمل شکست شده بودند.

استقلال هم در این هفته از مسابقات دیدار خود را با برد تمام کرد. این تیم میزبان نفت زاگرس جنوبی جهرم بود و موفق شد همچون نیم فصل نخست این تیم را شکست دهد.

دیدار تیم های مهگل و طبیعت هم امروز با شکست خانگی مهگل همراه بود.

در این هفته از مسابقات تیم پترونوین با قرعه استراحت روبرو بود.

نتایج دیدارهای هفته بیستم (نهم مرحله برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* استقلال تهران ۹۳ - نفت زاگرس جنوبی جهرم ۷۴

* مهگل البرز ۶۹ - طبیعت اسلامشهر ۷۴

* نفت آبادان ۱۰۲ - رعد پدافند اصفهان ۸۳

* کاله مازندران ۱۰۰ - پاس کردستان ۴۹