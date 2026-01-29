۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

مجازات عادلانه اغتشاشگران تامین کننده نظم و امنیت عمومی

سمنان - رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه مجازات عادلانه اغتشاشگران تامین کننده نظم و امنیت عمومی است، گفت: دستگاه قضایی در این زمینه عزم راسخ دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌ محمدصادق اکبری در دیدار با فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در این نهاد بر اهمیت استمرار مقاومت و ولایت‌مداری در کنار خدمت به مردم به عنوان اصول راهبردی پاسداری از انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی افزود: مجازات سریع، دقیق و قاطعانه دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر یکی از الزامات مهم در حفظ و تأمین امنیت و نظم عمومی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از مجاهدت های حافظان امنیت در اغتشاشات اخیر و با اشاره به نقش محوری پاسداران و نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن را مسئولیتی همیشگی دانست.

اکبری گفت: پاسدارانِ جان برکف همواره در دفاع از نظام اسلامی و ارزش‌های دینی، چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در دوران‌ جنگ ۱۲ روزه و حتی اغتشاشات اخیر، با فداکاری و ایثار، جان خود را تقدیم کرده‌اند. وی افزود: بزرگانی نظیر شهیدان حاج قاسم سلیمانی، باقری، سلامی، حاجی‌زاده و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، نمادهای شجاعت، ایمان و فداکاری در راه خداوند متعال و ولایت فقیه هستند.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران اسلامی در برابر تهدیدات و خباثت‌های دشمنان داخلی و خارجی افزود: امام حسین (ع) در واقعه کربلا مقاومت کرد تا دین مبین اسلام را حفظ کند و این اُلگوی مقاومت باید برای ما نیز سرمشق باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به برخورد قانونی با آشوب‌های اغتشاشگران روزهای گذشته، تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند تا با تحریک برخی افراد، امنیت و آرامش مردم را مختل کنند. در این شرایط، دستگاه قضائی کشور در کنار حمایت حقوقی و قضایی از نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی، به طور سریع، دقیق و قاطعانه با دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر برخورد می‌کند تا عبرتی برای دیگران باشد.

اکبری افزود: مجازات عادلانه، سریع و دقیق این افراد نه تنها تأمین‌کننده امنیت و نظم عمومی است، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با هرگونه تهدید داخلی و خارجی خواهد بود.

