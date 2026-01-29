مجازات عادلانه اغتشاشگران تامین کننده نظم و امنیت عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌ محمدصادق اکبری در دیدار با فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در این نهاد بر اهمیت استمرار مقاومت و ولایت‌مداری در کنار خدمت به مردم به عنوان اصول راهبردی پاسداری از انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی افزود: مجازات سریع، دقیق و قاطعانه دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر یکی از الزامات مهم در حفظ و تأمین امنیت و نظم عمومی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از مجاهدت های حافظان امنیت در اغتشاشات اخیر و با اشاره به نقش محوری پاسداران و نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن را مسئولیتی همیشگی دانست.

اکبری گفت: پاسدارانِ جان برکف همواره در دفاع از نظام اسلامی و ارزش‌های دینی، چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در دوران‌ جنگ ۱۲ روزه و حتی اغتشاشات اخیر، با فداکاری و ایثار، جان خود را تقدیم کرده‌اند. وی افزود: بزرگانی نظیر شهیدان حاج قاسم سلیمانی، باقری، سلامی، حاجی‌زاده و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، نمادهای شجاعت، ایمان و فداکاری در راه خداوند متعال و ولایت فقیه هستند.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران اسلامی در برابر تهدیدات و خباثت‌های دشمنان داخلی و خارجی افزود: امام حسین (ع) در واقعه کربلا مقاومت کرد تا دین مبین اسلام را حفظ کند و این اُلگوی مقاومت باید برای ما نیز سرمشق باشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به برخورد قانونی با آشوب‌های اغتشاشگران روزهای گذشته، تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند تا با تحریک برخی افراد، امنیت و آرامش مردم را مختل کنند. در این شرایط، دستگاه قضائی کشور در کنار حمایت حقوقی و قضایی از نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی، به طور سریع، دقیق و قاطعانه با دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر برخورد می‌کند تا عبرتی برای دیگران باشد.

اکبری افزود: مجازات عادلانه، سریع و دقیق این افراد نه تنها تأمین‌کننده امنیت و نظم عمومی است، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با هرگونه تهدید داخلی و خارجی خواهد بود.