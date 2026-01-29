به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی ظهر پنجشنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر بیان کرد: میزبانی مسابقات قهرمانی بسکتبال سهنفره کارگران کشور به خراسان جنوبی واگذار شده که این رقابتها از ۱۵ تا ۱۷ دیماه به میزبانی شهرستان طبس برگزار میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون هشت تیم برای حضور در این مسابقات ثبتنام کردهاند، افزود: سالن ورزشی شهدای کارگر شهرستان سربیشه که بیش از ۱۲ سال از آغاز عملیات اجرایی آن میگذرد، با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در مراحل پایانی قرار دارد و تا روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای دهه فجر، بیان کرد: در حوزه مسکن و اشتغال جامعه هدف، بهویژه معلولان تحت پوشش بهزیستی، ۱۷ طرح مسکن و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان افتتاح میشود.
اشرفی از آغاز عملیات اجرایی ۴۳۰ واحد مسکونی در مسکن کارگری استان در بیرجند خبر داد و گفت: همچنین ساختمان بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد تومان افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۵ تعاونی جدید در استان تشکیل یا توسعه یافته که زمینه اشتغال ۱۴۹ نفر را فراهم کرده است، افزود: در دهه فجر امسال نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرستان درمیان با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان افتتاح میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، برگزاری جشنهای دهه فجر و نیمه شعبان، جشنواره فرهنگی ـ ورزشی «مادربزرگ و نوه»، عیادت از کارگران حادثهدیده، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم را از دیگر برنامههای دهه فجر دانست.
اشرفی بیان کرد: در مجموع ۲۰ برنامه محوری استانی و بیش از ۱۴۰ برنامه شهرستانی در دهه فجر امسال توسط کمیته کارگری، کارآفرینی و تعاونگران استان اجرا خواهد شد.
به گفته وی، مجموع اعتبارات پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی در دهه فجر امسال در حوزه کارگری، کارآفرینی و تعاونگران استان، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان، گفت: تاکنون ۲۶۵ هزار و ۹۰۹ خانوار از این طرح استفاده کردهاند و بیش از ۴۳۲ هزار تراکنش به ارزش بیش از ۸۲۰ میلیارد تومان در فروشگاههای سطح استان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و یک دستگاه کارتخوان فعال در این طرح مشارکت دارند، گفت: شهروندان میتوانند متناسب با نیاز خود، یکی از دو روش خرید اعتباری یا بسته مشخص اقلام اساسی را انتخاب کنند و هیچ محدودیتی برای تغییر روش انتخابی وجود ندارد.
