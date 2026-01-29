افتتاح ۱۳۲ پروژه کشاورزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله امور عشایری، تعاون روستایی، شهرک‌های کشاورزی، امور دامی و شیلات آماده بهره‌برداری شده است که برای اجرای آن‌ها در مجموع ۳۳۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در خصوص نحوه تأمین اعتبار این طرح‌ها بیان داشت: از مجموع اعتبار هزینه شده، ۱۰۵ میلیارد تومان از محل بودجه‌های دولتی، ۱۴۶ میلیارد تومان از طریق مشارکت و خودیاری کشاورزان و ۸۸ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه‌ها ۱۴۳ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، افزود: شهرستان خوسف با ۲۸ پروژه، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

اسفندیاری به عملکرد تسهیلاتی این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۶۹۷ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی استان پرداخت شده است که این اقدام منجر به ایجاد اشتغال برای هزار و ۲۵۶ نفر شده است.

وی با تأکید بر لزوم انطباق فعالیت‌ها با شرایط اقلیمی منطقه تصریح کرد: با همکاری بخش پژوهشی، طرح‌هایی نظیر کشاورزی حفاظتی، توسعه شیلات و گسترش کشت گیاهان دارویی تعریف شده است و اولویت تخصیص تسهیلات نیز به سمت توسعه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی سوق داده خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از توزیع ۲۲۵ هزار تن انواع نهاده دامی شامل سویا، ذرت و جو از ابتدای سال جاری در سطح استان خبر داد.

اسفندیاری در پایان با اطمینان‌خاطر به شهروندان در خصوص تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در تأمین مرغ، تخم‌مرغ و روغن در بازار وجود ندارد.

به گفته وی امروز نهم بهمن‌ماه، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده ۱۸۰ هزار و ۶۰۰ تومان و هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۱۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار استان عرضه می‌شود.



