احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات مداخله‌جویانه و سخیف صدر اعظم آلمان علیه ایران و مواضع تحریک‌آمیز مقامات این کشور در رابطه با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، «اکسل دیتمن» سفیر این کشور امروز (پنجشنبه ۹ بهمن ماه) توسط «علیرضا یوسفی» دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این جلسه احضار، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه و غیرمسئولانه مقامات آلمان به سفیر این کشور ابلاغ گردید.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه با یادآوری حمایت‌های تسلیحاتی آلمان از رژیم بعث عراق، از جمله تسلیحات شیمیایی، در جریان جنگ ۸ ساله تحمیلی علیه ایران و خودداری این کشور از هرگونه اقدامی برای مواخذه و مجازات عاملان ارسال تسلیحات شیمیایی و یا جبران خسارات و آسیب‌های وارده، تصریح کرد ادعای دلسوزی آلمان برای حقوق بشر به هیچ عنوان با عملکرد این کشور منطبق نیست.

علیرضا یوسفی همچنین با اشاره به حمایت همه‌جانبه آلمان از نسل‌کشی فلسطینیان و نیز اظهارات سخیف مقامات آلمان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد که صدراعظم المان هیچ جایگاه اخلاقی برای وعظ کردن راجع به حقوق بشر ایرانیان ندارد.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به نقش بی‌بدیل سپاه پاسداران در مبارزه با تروریسم و حفاظت از امنیت و حاکمیت ملی ایران، تصریح کرد هرگونه اقدام برای برچسب‌زنی به بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تعرض به امنیت و حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود و قطعا با واکنش ایران مواجه خواهد شد.

سفیر آلمان بیان داشت نکات و پیام‌های دریافتی را به برلین منتقل می‌کند.