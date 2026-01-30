همراه اول، سازمان پیشرو در اقدامات واقعی هوش سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات سیار ایران، یستمین دوره همایش «هوش سبز و سرمایه‌های انسانی» ۷ بهمن ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در جریان آن، از سازمان‌هایی که دستاوردهای قابل اندازه‌گیری و پایداری در حوزه بهبود عملکرد محیط‌زیستی و عملیاتی داشته‌اند، تقدیر به‌عمل آمد.

در همین راستا و با توجه به اجرای برنامه‌ها و اقدامات ساختارمند همراه اول در مسیر هوش سبز، عنوان «سازمان پیشرو در اقدامات واقعی هوش سبز» به اپراتور اول تلفن همراه کشور اعطا شد.

این عنوان در پی دستاوردهای همراه اول، به‌عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، در زمینه کاهش مصرف منابع، کاهش آلودگی‌ها و ارتقای بهره‌وری سازمانی و با نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه HSE به این شرکت تعلق گرفته است.