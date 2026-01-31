برگزاری جشنواره ملی «جوان سرباز» به میزبانی ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره جشنواره ملی حضرت علیاکبر (ع) جوان سرباز در سطح نیروهای مسلح، با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات و فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح، به میزبانی ارتش برگزار شد.
این جشنواره با شعار «سرباز وطن، اقتدار میهن، مهارتآموزی و تولید ملی» برگزار شد.
در این مراسم، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح از جمله امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و از سربازان شاخص و برتر نیروهای مسلح در حوزههای مختلف، با اهدای لوح و جوایز، تقدیر و تجلیل بهعمل آمد.
جشنواره ملی جوان سرباز با هدف تکریم جایگاه سربازی، شناسایی و معرفی سربازان برتر، ترویج فرهنگ مهارتآموزی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری و اقتدار ملی در میان جوانان نیروهای مسلح برگزار میشود.
