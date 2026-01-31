به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در محکومیت اقدام غیرمشروع اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اتحادیه اروپا در اقدامی بی‌سابقه و کاملاً غیرمسئولانه، با پیروی از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، به تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده است؛ اقدامی که نه تنها مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل و عرف دیپلماسی است، بلکه عملاً به معنای عداوت آشکار با ملت بزرگ ایران و تعرض به حاکمیت ملی کشور ‌است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی مردمی و برخاسته از متن فداکاری و ایمان ملت ایران است و بیش از چهار دهه، در خط مقدم دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و عزت این سرزمین ایستاده است. این نهاد مقتدر، نه‌تنها حافظ امنیت داخلی کشور، بلکه در سطح فرامرزی نیز سدّی مستحکم در برابر تروریسم بین‌المللی از جمله داعش بوده است؛ تروریسمی که خاستگاه آن در اروپا و غرب شکل گرفت و هزاران نیروی افراطی از همان کشورها امنیت جهان و منطقه را در هم شکستند.

اتحادیه اروپا با این تصمیم نابخردانه، نه علیه یک سازمان نظامی، بلکه در حقیقت علیه ملت ایران و اراده ملی ایرانیان دست به کنش زده است. چنین اقدامی، بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل است که اگر رسمیت یابد، هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها را به‌شدت نقض خواهد کرد.

ادعای دفاع از حقوق بشر از سوی کشورهای اروپایی، هنگامی که با تحریم‌های ضدبشری علیه ملت ایران همراه است، مضحک و ریاکارانه جلوه می‌کند. همان کشورهایی که خود، مسبب ناامنی و فقر در کشورهای عراق، افغانستان و آفریقا بوده‌اند، امروز فاقد هرگونه صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای داوری درباره ایران و نهادهای قانونی آن هستند.

این اقدام خصمانه با جلوداری انگلیس، آلمان و همراهی رژیم صهیونیستی طراحی شده و هدفی جز خوشایند جریان‌های ضدایرانی و ضربه‌زدن به توان دفاعی کشور ندارد. اما بی‌تردید، نتیجه‌ی آن چیزی جز تقویت وحدت، انسجام و اراده‌ی ملی ملت ایران در حمایت از پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی نخواهد بود.

مسئولیت کامل تبعات این تصمیم نابجا چه در حوزه‌های سیاسی و حقوقی و چه در عرصه امنیتی بر عهده سیاست‌گذاران اروپایی است. جمهوری اسلامی ایران حق مسلم و قانونی خود می‌داند در برابر چنین رفتارهای خصمانه و مداخله‌گرانه، اقدامات متناسب، بازدارنده و چندوجهی در سطح سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک اتخاذ کند.

ایران اسلامی با اتکاء به ایمان مردم، قدرت ملی و رهبری هوشمندانه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر تمامی ترفندها و فشارهای خارجی ایستاده و همان‌گونه که در برابر تروریسم داعش امنیت منطقه را تضمین کرد، امروز نیز پرچم ثبات، عزت و استقلال خود را مستحکم برافراشته نگاه خواهد داشت.

اتحاد ملت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شکست‌ناپذیرترین سنگر در برابر دشمنان آزادی و حقیقت است.

در پایان افزون بر این، ملت ایران هرگز سابقه طولانی خیانت‌ها، مداخلات و خباثت‌های تاریخی کشورهای اروپایی را از یاد نخواهد برد؛ از نقش‌آفرینی مستقیم در کودتاها و غارت منابع ملی گرفته تا حمایت از استبداد، تحمیل جنگ، نقض استقلال سیاسی و ضربه‌زدن به باورهای دینی، معیشت مردم، تمامیت ارضی و تمدن کهن ایرانی ـ اسلامی، اقدام اخیر اتحادیه اروپا، نه رخدادی مقطعی، بلکه امتداد همان رویکرد سلطه‌گرانه و ضدملی است که همواره با مقاومت آگاهانه ملت ایران مواجه شده و خواهد شد.