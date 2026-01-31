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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

وزرای اطلاعات و ارتباطات این هفته به کمیسیون امنیت ملی می‌روند

وزرای اطلاعات و ارتباطات این هفته به کمیسیون امنیت ملی می‌روند

آخرین تحولات و حوادث اخیر کشور، به همراه وضعیت امنیت سایبری، در کمیسیون امنیت ملی با حضور وزرای اطلاعات و ارتباطات بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۱ الی ۱۴ بهمن ماه) به شرح ذیل اعلام شد:

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی مسائل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- بررسی آخرین تحولات و حوادث اخیر کشور با حضور وزیر اطلاعات و معاونان این وزارتخانه

- بررسی موضوع امنیت سایبری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه و مسئولان ارشد دستگاه های ذیربط

کد مطلب 6735878
زهرا علیدادی

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