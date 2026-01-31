پاسالار: ۷۶ نفر نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان عسلویه شد

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مجموع داوطلبان ، تعداد پنج نفر خانم و ۷۱ آقا هستند ،افزود: سطح تحصیلات داوطلبان نیز یک نفر دکتری،سه نفر حوزوی ،۱۹ نفر کارشناسی ارشد، ۴۳ نفرکارشناسی، ۴ نفر کاردانی، پنج نفر دیپلم و یک نفر زیر دیپلم است.

پاسالار با بیان اینکه از مجموع ۷۶ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در شهرستان‌ عسلویه ، ۳۳ نفر آقا و ۴ خانم در عسلویه ، ۱۳ نفر در نخل تقی، ۱۹ نفر آقا و یک خانم در بیدخون و ۱۱ نفر آقا در چاه مبارک نام نویسی کرده‌اند.

رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان عسلویه گفت: رده سنی بیشتر نامزد ها بین ۳۵ تا ۵۵ سال است .

فرماندار عسلویه خاطر نشان کرد: ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا از تاریخ ۲۴ لغایت ۳۰ بهمن ماه انجام خواهد شد.