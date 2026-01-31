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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

پاسالار: ۷۶ نفر نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان عسلویه شد

پاسالار: ۷۶ نفر نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان عسلویه شد

عسلویه- فرماندار و رئیس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهرستان عسلویه از ثبت نام‌ ۷۶ نفر داوطلب عضویت در شوراهای شهر در شهرهای چهار گانه این شهرستان خبر داد.

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مجموع داوطلبان ، تعداد پنج نفر خانم و ۷۱ آقا هستند ،افزود: سطح تحصیلات داوطلبان نیز یک نفر دکتری،سه نفر حوزوی ،۱۹ نفر کارشناسی ارشد، ۴۳ نفرکارشناسی، ۴ نفر کاردانی، پنج نفر دیپلم و یک نفر زیر دیپلم است.

پاسالار با بیان اینکه از مجموع ۷۶ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در شهرستان‌ عسلویه ، ۳۳ نفر آقا و ۴ خانم در عسلویه ، ۱۳ نفر در نخل تقی، ۱۹ نفر آقا و یک خانم در بیدخون و ۱۱ نفر آقا در چاه مبارک نام نویسی کرده‌اند.

رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان عسلویه گفت: رده سنی بیشتر نامزد ها بین ۳۵ تا ۵۵ سال است .

فرماندار عسلویه خاطر نشان کرد: ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا از تاریخ ۲۴ لغایت ۳۰ بهمن ماه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6735974

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