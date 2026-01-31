حجت الاسلام جواد حکمی کارگردان فیلم «غوطه ور» درباره این فیلم که در اولین روز از جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود به خبرنگار مهر بیان کرد: «غوطه ور» یک فیلم اجتماعی جنایی است و قصه درباره جامعه فعلی حال حاضر است مثل باقی فیلم های اجتماعی هم دغدغه مند و مساله‌مند است.

وی درباره سوژه فیلم عنوان کرد: این فیلم مساله بحران جنسی و همجنس گرایی را در جامعه هدف قرار داده است. اما درباره جزئیات و قصه این سوژه بیشتر نمی توانم توضیح بدهم چون داستان لو می رود. همین قدر می‌توانم، تاکید کنم که تا جایی که امکانش بود در قالب فیلم و سینما تلاش کردیم به این سوژه آسیب شناسانه نگاه کنیم.

حکمی درباره اینکه چقدر می توان به سوژه های ملتهب نگاه آسیب شناسانه در فیلم ها داشت، اظهار کرد: ما سعی کردیم هم مساله را مطرح کنیم و هم رویکرد فیلم بیانیه نباشد و فیلم در قالب قصه حرف خود را بزند. در عین حال که درباره دغدغه های اجتماعی حال حاضر جامعه هم باشد. از طرفی از موضوع و سوژه سوءاستفاده نکردیم و صرفا به عنوان دستمایه ای برای جذابیت فیلم به مساله نگاه نکردیم.

این روحانی فیلمساز درباره سوژه های جامعه امروز که باید در فیلم ها به تصویر کشیده شوند، گفت: دغدغه های اجتماعی در کشورمان به نظرم به روز تغییر می کند و حتی مساله امروز با ۶ ماه قبل فرق دارد. این بحرانی هم که در فیلم به تصویر کشیده می شود مساله ای نبود که خارج از تهران و ایران باشد و مشکلی است که وجود دارد.

وی درباره اینکه چقدر ممکن است فیلم بعد از جشنواره دچار ممیزی شود، اظهار کرد: فیلم مشکل ممیزی نخواهد داشت چون خیلی با حیا به موضوع پرداخته شده است. اعتقاد شخصی من این است که هیچ موضوعی دارای محدودیت نیست. قرآن هم درباره موضوعات مختلف آیه دارد و به مسائل مختلف می پردازد از قصه حضرت یوسف (ع) تا ماجراهای دیگر را هم بیان می کند. برای فیلمساز هم این مهم است که در چارچوب حیا حرفش را بیان کند.

این کارگردان در ادامه درباره روایت جنایی فیلم و اینکه چقدر می تواند مخاطب را جذب کند، توضیح داد: تلاش ما این بوده که در ژانر حرکت کنیم و این فیلم هم ترکیبی از ژانرهاست. سینما هم به ژانرها و گونه های مختلف نیاز دارد. با این حال درباره این فیلم خود مردم باید آن را ببینند و نظر دهند.

حکمی در پایان درباره فیلمنامه نیز گفت: جواد کتابی نگارش فیلمنامه را بر عهده داشته است که سال گذشته از نویسندگان فیلم «۱۹۶۸» بوده است.

فیلم «غوطه‌ور» به تهیه‌کنندگی سعید پروینی و محمدحسین هاشمی گلپایگانی امروز در سانس دوم سانس ۱۶:۳۰ در پردیس سینمایی ملت روی پرده می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن کارخونه افسر کهنه‌کار آگاهی، در آستانه ارتقاء با پرونده ناپدیدشدن زنی پس از یک تصادف مشکوک روبه‌رو می‌شود. او با وجود فشار روانی و مخالفت سیستم، به‌تنهایی به ماهکِ مرموز مشکوک می‌شود و تحقیقات شخصی را پیش می‌برد ...

محسن قصابیان، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان، پیام احمدی نیا، مسعود کرامتی، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و سیاوش چراغی پور بازیگران «غوطه ور» هستند.