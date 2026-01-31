به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای اقدام وزرای خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام حمایت قاطع از این رکن مردم نهاد، تصمیم اتحادیه اروپا را محکوم و آن را اقدامی تبعیض آمیز که موجب وهن تصیمات نهادهای به اصطلاح بین المللی می‌شود ارزیابی کرد.

متن بیانیه مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام ناموجه و غیر قانونی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واقع اقدامی موهن علیه جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران است؛ اتحادیه اروپایی که در برابر کشتار مردم مظلوم غزه توسط رژیم تروریست اسرائیل، جرأت اظهار نظر ندارد و همچنان این کشتار عظیم را محکوم نمی‌کند و حتی از آن حمایت هم می‌کند با کدام دلیل حقوقی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تروریستی بودن متهم می‌کند؟! همین یک نمونه نشان دهنده غرض ورزی، بی اعتباری و بی اساس بودن تصمیمات برخی نهادهای باصطلاح بین المللی است.

پس از بروز اتفاقات ناگواری که طی سال‌های گذشته در منطقه غرب آسیا با هجوم تروریست‌های وحشی داعشی و حمایت تمام عیار تروریسم بین الملل برای کشتار مردم بیگناه سوریه و عراق رخ داد برای هر انسان آزاده‌ای روشن شد که اگر تدبیر جمهوری اسلامی ایران و حضور سپاهِ جان بر کف پاسداران انقلاب اسلامی نبود، غرب آسیا و بخش زیادی از اروپا در آتش فتنه تروریستی که حکّام اروپایی و شرکای اسرائیلی و آمریکایی شان به آن دامن زده بودند می‌سوخت و امروز قلب اروپا در خون غوطه ور بود.

مجلس خبرگان رهبری، با اعلام حمایت قاطع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گرامیداشت سرداران شهید این نهادِ برآمده از توده مردم شریف ایران، تصمیم نابخردانه وزرای خارجه اتحادیه اروپا را بخش دیگری از نقشه‌های شوم غرب علیه جهان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خوش رقصی آنان برای رئیس جمهور روسیاه آمریکا می‌داند و به شدت آن را محکوم می‌کند و تأکید می‌نماید که این اقدام بزدلانه، نه تنها خللی در روحیه سپاهِ سرافراز، پدید نخواهد آورد، بلکه آنان را ترغیب خواهد کرد که با عزمی راسخ‌تر و ایمانی مستحکم‌تر به وظایف خود در تأمین امنیت داخلی و منطقه‌ای و مبارزه با ظالمان و مستکبران ادامه دهند ان شاءالله.