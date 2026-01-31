پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بلوار پیامبر اعظم(ص) به دلیل جایگاه ممتاز مذهبی و پیوند مستقیم میان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، همواره در برنامهریزیهای شهری با نگاهی فراتر از مناسبتهای مقطعی دیده شده است.
وی افزود: سیاستگذاریها در این محور زیارتی بر پایه رویکردی پایدار و مداوم انجام میشود و تلاش شده است که هویت معنوی بلوار پیامبر اعظم(ص) در تمام ایام سال حفظ و تقویت شود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم ادامه داد: این بلوار با طول تقریبی ۷ هزار و ۸۰۰ متر، از کمنظیرترین محورهای معنوی در جهان تشیع به شمار میرود و سالانه میزبان بیش از ۱۰۰ رویداد مذهبی، ملی و آیینهای بزرگ پیادهروی معنوی است.
وی با اشاره به طرحهای فرهنگی پیشبینیشده برای نیمهشعبان بیان کرد: در راستای تقویت پیوند مفاهیم مهدویت با فرهنگ ایثار و شهادت، نصب تمثال شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بهویژه شهدایی که نام مبارک «مهدی» را داشته و ترجیحاً از سادات هستند، در دستور کار قرار گرفته است.
جوادیان افزود: برای اجرای این طرح، ۲۰۰ عمود در دو سوی بلوار پیشبینی شده که در مرحله نخست، ۱۰۰ المان شامل ۵۰ المان در هر سمت بهصورت یکدرمیان نصب میشود و این فاز پیش از فرا رسیدن روز پانزدهم شعبان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: در فاز دوم نیز ۱۰۰ المان دیگر به مجموعه افزوده میشود تا طرح بهصورت کامل در طول بلوار پیامبر اعظم(ص) اجرایی شود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قم با تشریح ویژگیهای فنی این المانها گفت: این آثار با ابعاد یک و نیم در دو متر، با طراحی اختصاصی کارشناسان سازمان، از فلزات ماندگار تولید شده و با چاپهای باکیفیت روز، بهصورت دائمی در این محور نصب میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه نورپردازی این بلوار اشاره کرد و افزود: طولانیترین تونل نوری کشور به طول ۷ هزار و ۸۰۰ متر در بلوار پیامبر اعظم(ص) اجرا شده که با طراحی عرضی و ساختاری درهمتنیده، جلوهای شاخص و متمایز به منظر شبانه شهر قم بخشیده است.
جوادیان تصریح کرد: این پروژه نقش مهمی در افزایش جذابیت بصری مسیر و ارتقای کیفیت فضاهای شهری در ساعات شب ایفا میکند و مورد توجه زائران و شهروندان قرار گرفته است.
وی همچنین درباره رویکرد فضای سبز این محور گفت: بهمنظور حفظ دید بصری مستقیم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، از کاشت درختان بلند در این مسیر خودداری شده است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قم افزود: به جای آن، گونههای گیاهی قرآنی و متناسب با هویت مذهبی محور از جمله انار، زیتون و گل محمدی در فضای سبز بلوار کاشته شدهاند تا همخوانی بیشتری با فضای معنوی مسیر ایجاد شود.
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