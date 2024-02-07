وضعیت تولید واکسن روتاویروس در انستیتو پاستور

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مصطفوی، با اشاره به پایش بیماری‌های نوپدید در حیات وحش برای پیشگیری از طغیان بیماری‌ها در انسان، افزود: این پایش ها جز رسالت‌های ذاتی ما می‌باشد. وی گفت: اکنون بانک واریانت های کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران راه اندازی شده است و کیت‌های ویژه تشخیص اُمیکرون، در زمان شیوع این واریانت، تولید و در شبکه آزمایشگاهی کشور توزیع شده است.

به گفته وی، دستگاه‌های توالی یابی نسل جدید در انستیتو پاستور ایران مستقر شده است واریانت های جدید را مورد پایش قرار می‌دهد.

وی در خصوص خدمات تخصصی انستیتو پاستور بیان کرد: این انستیتو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه هاری است. آزمایشگاه‌های مرجع کشوری انستیتو پاستور ایران شامل آزمایشگاه‌هایی نظیر آزمایشگاه‌های کووید ۱۹، آبله میمونی، هاری، اشریشیاکلای، آربوویروس و تب‌های خونریزی دهنده ویروسی، مالاریا، سیاه سرفه، طاعون، تولارمی، تی کیو و تشخیص پیش از تولد است.

مصطفوی افزود: این انستیتو دارای آزمایشگاه‌های همکار مرجع هپاتیت و ایدز و آنفلوانزا بوده و در حوزه تشخیص بیماری‌های واگیردار دیگر مانند سل، لیشمانیوز، توکسوپلاسموز، بورلیوز، سیاه زخم، بوتولیسم، بروسلوز و بیماری‌های قارچی فعالیت می‌کند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران در ادامه با اشاره به فعالیت‌های پاسخ سریع به طغیان‌ها، گفت: در این زمینه شبکه آزمایشگاه مولکولی کووید ۱۹ با عضویت بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه در کشور و به محوریت انستیتو پاستور ایران راه اندازی شده است.

مصطفوی، استمرار فعالیت شبکه آزمایشگاهی مولکولی کووید ۱۹ و کنترل کیفی شبکه آزمایشگاهی را از دیگر اقدامات این مؤسسه عنوان و بیان کرد: در دولت سیزدهم، تولیدات انستیتو پاستور به طور مستمر تداوم پیدا کرد. در این مدت، بیش از ۱۶ میلیون دوز واکسن پاستوکووک و پاستوکووک پلاس، بیش از ۹ میلیون دوز واکسن هپاتیت ب، بیش از ۱۱ میلیون دوز واکسن ب ث ژ، و ۱۴۰ هزار ویال پاستوسیس و بیش از ۳ میلیون ویال محلول تزریقی تولید شده است.

وی با بین اینکه تولیدات انستیتو پاستور ایران محدود به تولید سرم و واکسن نمی‌شود، بلکه در زمینه تکثیر و پرورش حیوانات دانشگاهی فعال است، گفت: موضوع توسعه واکسن‌های انستیتو را در کانون توجه قرار داده ایم؛ در این راستا، در جهت تولید واکسن پنوموکوک و روتاویروس گام برداشته ایم.

مصطفوی در خصوص پروژه‌های توسعه‌ای انستیتو پاستور ادامه داد: ساخت آزمایشگاه حساس آغاز شده و تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی عنوان کرد: قرارداد انتقال فناوری تولید واکسن پنوموکوک با شرکت فینلای کوبا منعقد شده که در دوران کرونا بر اساس متمم آن قرارداد، انتقال تکنولوژی و تولید واکسن پاستوکووک انجام شد.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین، در تیرماه سال ۱۴۰۱، پروژه احداث ساخت اسکلت بتنی ساختمان تولید واکسن‌های پنوموکوک و تتانوس، به عنوان بزرگترین خط تولید واکسن‌های پلی ساکاریدی دارای تکنولوژی پوششی، آغاز شد.

مصطفوی اظهار داشت: در فروردین ماه ۱۴۰۲، مطالعات اپیدمیولوژیک برای بررسی سویه های در گردش و مقاومت میکروبی پنوموکوک آغاز شد. در آذر ماه ۱۴۰۲ نیز ارتقای ظرفیت واکسن از ۷ به ۱۳ و بالاتر در تفاهم نامه با فینلای کوبا انجام شد.

وی افزود: در مورد واکسن روتاویروس، دو نوع قرارداد (انتقال تکنولوژی واکسن مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت با شرکت هندی و قرارداد با شرکت دانش بنیان مورد تأیید سازمان غذا و دارو) منعقد شده و زیرساخت لازم برای تولید بر پایه هر دو سناریو در انستیتو پاستور ایران فراهم شده است.