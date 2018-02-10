استقرار خط تولید واکسن هاری انسانی/ صادرات فرآورده های پاستور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علیرضا بیگلری با بیان این مطلب افزود: در شش ماه اخیر، در راستای ارتقاء زیرساخت فرآیند های تولید، موفق به اخذ استاندارد تجهیزات دارویی در بخش تولید آنتی ژن شده ایم و برنامه ریزی لازم برای افزایش تولید واکسن هپاتیت ب نیز انجام شده است.

وی استقرار سیستم کیفیت خط تولید واکسن هاری انسانی و اخذ پروانه ساخت معرف های تشخیصی بروسلا و سالمونلا را از جمله اقدامات این مرکز در حوزه کیفیت برشمرد.

رئیس انستیتو پاستور ایران اظهار داشت: این مرکز موفق به ثبت ۱۱ مورد اختراع داخلی و قرار گرفتن در مرحله پیگیری ثبت و یک مورد اختراع خارجی شده است.

بیگلری همچنین صادرات فرآورده های انستیتو به کشورهای منطقه مانند سوریه را از جمله دستاوردهای این مرکز در حوزه بازرگانی و توسعه تجارت دانست و گفت: برای صادرات فرآورده ها، انتقال دانش فنی و ثبت محصولات و سرمایه گذاری با شرکتهای خارجی ازجمله کشورهای چین، ترکیه و سوریه مذاکراتی نیز صورت گرفته است .

وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی انستیتو پاستور ایران گفت : انستیتو پاستور ایران بعنوان موسسه برتر پژوهشی کشور انتخاب شده و رتبه اول دانشگاه ها و موسسه برتر پژوهش در شاخص تعداد استناد به مقالات را نیز کسب کرده است.

دستاوردهای انستیتو پاستور ایران

حوزه تولیدات انستیتو پاستور

ردیف نام بخش تولید ۶ ماهه (ویال) ۱ واکسن ب ث ژ و فراورده اینتراوزیکال ۹۵.۹۵۱ ۲ واکسن هپاتیت ب ۱۸۷.۳۳۴ ۳ واکسن های ویروسی ۲۹.۲۲۵ ۴ آنتی ژن ۷۹.۹۷۷ ۵ علوم حیوانات آزمایشگاهی (سر) ۴۷.۲۱۲ جمع کل ۴۳۹.۶۹۹

ارتقاء زیرساختها فرایند های تولید

افزایش کیفی و بروز کردن سایت تولید و ارزیابی بخش واکسن های ویروسی(هاری دامی)

بروز رسانی و کارامد سازی زیر ساخت های (هواساز، سیستم آب و هوای فشرده)بخش محلولها ی تزریقی

اخذ استاندارد تجهیزات دارویی در بخش تولید آنتی ژن

برنامه ریزی جهت افزایش تولید واکسن هپاتیت ب

انجام خدمات ساخت قراردادی فراورده های دارویی برای چند شرکت داروسازی

حوزه کیفیت فرآورده های انستیتو پاستور ایران:

استقرار سیستم کیفیت خط تولید واکسن هاری انسانی/تهیه پرونده مقدماتی/اقدام جهت اخذ گواهی GMP

اخذ و تمدید استاندارد های بین المللی با هدف بهبود مستمر کیفیت: (مدیریت انرژی)، (مدیریت آموزش) ، (مدیریت کیفیت)، اخذ (مدیریت تجهیزات پزشکی)، (مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)، اخذ (سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون)

تهیه پرونده فنی و اخذ پروانه ساخت معرف های تشخیصی بروسلا و سالمونلا

طرح ریزی و اجرای مطالعات PMQC محصولات

ارائه خدمات کیفی و مشاوره تخصصی در زمینه تولید و کنترل محصولات دارویی به تولید کنندگان/ واردکنندگان حوزه سلامت

راه اندازی ۱۰ آزمون جدید کنترل کیفیت در راستای خدمات تخصصی و استقرار سیستم مدیریت دانش: دریافت پروانه تولید داروی ب ث ژ اینتراوزیکال، رفع عدم انطباق های خط تولید واکسن هپاتیت ب نوترکیب با تایید بازرسین معاونت غذا دارو، تهیه مستندات کیفی (SOP) و شناسنامه کیفی در راستای کنترل کیفیت واکسن روتا

حوزه مرکز رشد انستیتو پاستور ایران:

ساماندهی شرکت های دانش بنیان و تهیه سیستم اطلاعاتی شرکت های مستقر، خروج یک شرکت موفق دانش بنیان، دریافت ۳ پروانه تولید محصول جدید

حوزه بازرگانی و توسعه تجارت:

انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی در جهت ارائه خدمات کیفی و تولید، استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، رایزنی با شرکتهای خارجی از کشورهای چین ترکیه سوریه در جهت صادرات فراورده ها،انتقال دانش فنی ،ثبت محصولات و سرمایه گذاری، صادرات فراورده های انستیتو به کشورهای منطقه مانند سوریه

حوزه پژوهش انستیتو پاستور ایران:

تصویت ۵۹ طرح پژوهشی و تامین اعتبار ۳۶ طرح آن از منابع خارج از انستیتو، چاپ ۱۵۰ مقاله علمی توسط پژوهشگران انستیتو پاستور ایران، چاپ ۲۷ کتاب علمی، برگزاری دو کارگاه بین المللی هاری در آمل و کارگاه بین المللی اپیدمیولوژی میدانی در همدان.

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی: انتخاب انستیتو پاستور ایران بعنوان موسسه برتر پژوهشی کشور و کسب رتبه اول دانشگاه ها و موسسه برتر پژوهش در شاخص تعداد استناد به مقالات.

خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران برای تأثیر گذاری بر سیستم بهداشتی کشور در طرح تحول سلامت و کاهش بار بیماری ها شامل خدمات تخیص طبی تخصصی آزمایشگاهی، خدمات ارتقاء عملکرد سیستمی و توانمند سازی کارکنان، خدمات واکسیناسیون و درمانگاه هاری، ارائه خدمات واکسیناسیون به مراجعین است.

کنترل استمرار سیستم مدیریت کیفیت استقرار یافته در ۱۴ آزمایشگاه مرجع و همکار مرجع با انجام برنامه ممیزی داخلی به شکل سیستماتیک، تشکیل کمیته مشترک مدیریت تضمین کیفیت انستیتو پاستور و اداره ژنتیک، برگزاری سه دوره کارگاه مدیریت بیوریسک برای توانمندسازی کارکنان انستیتو پاستور ایران جهت شناسایی خطرات محیط کار خطرات بیولوژیک و ارزیابی ریسک های ناشی از آن، همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت جهت پذیرش نمونه، به صورت ۲۴ ساعته در ایام اربعین حسینی از دیگر خدمات تخصصی این انستیتو است.

حوزه فناوری انستیتو پاستور ایران:

انعقاد قرارداد طرح های فناورانه حمایتی، ثبت ۱۱ مورد اختراع داخلی و پیگیری ثبت یک مورد اختراع خارجی از دستاوردهای حوزه فناوری است.

۲۶ دانشجو در مقطع دکتری تخصصی حوزه های مختلف مرتبط با انستیتو پاستور در سال ۹۶ پذیرفته شده اند.