پرداخت پاداش پایان خدمت ۳۰ هزار بازنشسته فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با اشاره به شرایط سخت مالی کشور، در خصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: به نسبت گذشته که سال‌ها و ماه‌ها منتظر پرداخت حق‌التدریس، حق‌الزحمه امتحانات و پاداش پایان خدمت بازنشستگان می‌ماندیم، امسال پاداش پایان خدمت بازنشستگان طی یک مرحله پرداخت شد. این موضوع اتفاق خوبی است آن هم با توجه به شرایط کنونی کشور که شرایط سختی است.

وی با بیان این‌که پاداش پایان خدمت همواره یکسال بعد آنهم از مهر سال آینده در ماه‌های آذر، دی و بهمن‌ و در قالب سه قسط پرداخت می‌شد، اظهار کرد: امسال با همکاری وزیر اقتصاد، پاداش ۳۰ هزار بازنشسته با اعتبار ۲۰ همت در یک قسط و در کمترین زمان بعد از بازنشستگی آنها، پرداخت شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که ۴۵ مورد از پرداختی‌ها به فرهنگیان به‌روز شده است ادامه داد: به طوریکه حق‌الزحمه امتحانات زودتر پرداخت می‌شود و یا سرانه مدارس شبانه‌روزی‌ و همچنین ایاب و ذهاب‌ها نیز به موقع انجام می‌شود که همه اینها نتیجه انسجام تیمی در وزارت آموزش و پرورش و در حوزه اداری ـ مالی و تعامل وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه است که قدردان هستیم.

کاظمی اظهار کرد: اگر در این دو سال چالش جدی نداشته‌ایم به دلیل توجه رئیس جمهور به حوزه آموزش و پرورش است که به عنوان دستاورد خوب دولت به شمار می‌رود که امیدواریم این شرایط استمرار یابد.