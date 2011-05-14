60 میلیارد ریال از معوقات فرهنگیان لرستانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، غلامرضا نوری زاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این معوقات شامل بخشی ازاضافه تدریس سه ماهه زمستان و پنج میلیون تومان از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون بازنشستگان فرهنگی سال 89 آموزش و پرورش استان لرستان مبلغ 10میلیون تومان از پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان همچنین یکی دیگر از مطالبات فرهنگیان در سال 89 را حق الزحمه عوامل اجرایی و تصحیح اوراق امتحانات دانست و بیان داشت: با پیگیری های انجام شده در آینده نزدیک معوقات آنها نیز پرداخت خواهد شد.