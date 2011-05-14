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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

نوری زاده خبر داد:

60 میلیارد ریال از معوقات فرهنگیان لرستانی پرداخت شد

60 میلیارد ریال از معوقات فرهنگیان لرستانی پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان لرستان از پرداخت 60 میلیارد ریال از معوقات فرهنگیان این استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، غلامرضا نوری زاده در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این معوقات شامل بخشی ازاضافه تدریس سه ماهه زمستان و پنج میلیون تومان از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون بازنشستگان فرهنگی سال 89 آموزش و پرورش استان لرستان مبلغ 10میلیون تومان از پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان همچنین یکی دیگر از مطالبات فرهنگیان در سال 89 را حق الزحمه عوامل اجرایی و تصحیح اوراق امتحانات دانست و بیان داشت: با پیگیری های انجام شده در آینده نزدیک معوقات آنها نیز پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 1311117

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