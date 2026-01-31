به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و دومین پویش امید و افتخار تحت عنوان بسته افتتاحیه مدیریت بحران شهر تهران امروز به میزبانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و با حضور مدیران شهری و کشوری برگزار شد.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شهر تهران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در این دوره ۱۶ سوله مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت که امروز یازدهمین پایگاه به بهره‌برداری رسید؛ این تعداد به ۱۰۰ پایگاه دوره قبل مدیریت بحران اضافه خواهد شد. برنامه ریزی شده در این دوره پایگاه‌های مدیریت بحران به تعداد ۱۱۶ برسد.

وی همچنین به اضافه شدن تجهیزات مدیریت بحران پایتخت اشاره کرد و گفت: ۳۰ هزار تجهیز در حوزه آواربرداری، امدادی و ماشین آلات و اضافه شدن ۱۵۶ ناوگان امدادی به ناوگان مدیریت بحران با جلسات برنامه ریزی شده و پیگیری‌های متعدد این دوره مدیریت شهری صورت گرفته و چنین نتایجی را در بر داشته است.

بابایی در پایان تاکید کرد: چنین اقداماتی نشان‌دهنده تلاش دوره ششم مدیریت شهری برای تقویت زیرساخت‌های لازم جهت مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی در پایتخت است.