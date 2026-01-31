سردار رادان: بیانیه اتحادیه اروپا علیه سپاه، اقدامی گستاخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: اقدام نامشروع و گستاخانه اتحادیه اروپا در صدور بیانیه علیه سپاه پاسداران، هیچ خللی در عزم و اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از استقلال، منافع و امنیت ملی ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به تناقض آشکار در ادعاهای دروغین و رفتارهای دوگانه اتحادیه اروپا در قبال تروریسم گفت: نقش بی‌بدیل و انکارناپذیر همکاران سخت‌کوش و ولایی ما در سپاه در دفاع از تمامیت ارضی کشور و مقابله عملی و میدانی با تروریسم دولتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان‌های افراطی در منطقه بر کسی پوشیده نیست.

سردار رادان تأکید کرد: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام خبیثانه، تأکید می‌نماید چنین اقدامات شیطنت‌آمیز هیچ خللی در عزم راسخ و اراده پولادین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وارد نخواهد کرد.