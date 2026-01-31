به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محکومیت اقدام شنیع اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن نهاد ضد تروریستی سپاه پاسداران بیانیهای صادر کرده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«عزت، صلابت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی و پیوند عمیق آنها با حماسه و ایثار سربازان و پاسداران جان برکف میهن آنچنان ستودنی است که به فرموده حضرت امام خمینی (ره) «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»
در عصر حاضر با وجود هجمهها، فتنهآفرینیها و تحریمهای ظالمانه آمریکا و چندکشور اروپایی، دسیسههای پلید و شیطانی سردمداران کفر، با بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران، هدایتهای حکیمانه رهبر عظیم الشان انقلاب و اقتدار نیروهای مسلح، یکی پس از دیگری خنثی شده و ایثار و فداکاری این جان برکفان مجاهد، در سطح بینالملل عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آورده است.
رئیسجمهور نابخرد وجنگطلب آمریکا و سیاستمداران نوکر صفت اروپاییاش باید این حقیقت را درک کنند که سیاهه جنایات دولتهای غربی هیچگاه از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد و آزادگان عالم بر این موضوع نیک واقفند که علت نفرت مستکبرین عالم از بزرگترین نهاد ضد تروریستی جهان، تبیین حقیقت وجودی و ذات پلید گرگهای خون آشامی است که امروز در لباس میش داعیهدار صلح جهانی هستند.
این شجره مقدس که با خون هزاران شهید آبیاری شده، همواره در فراز و نشیبهای کشور بهسان سپری عیان گشته و با برافراشتن بیرق مبارزه با تروریسم، در عرصههای مختلف حماسههای شگرفی آفریده که خفت و ذلت آمریکا و دولتهای اروپایی که حامیان اصلی تروریسم تکفیری هستند را در پی داشته است.
درخشش، موفقیت و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر عرصه را بر سیاستمداران پست و فرومایه اروپایی تنگ کرده تا نهاد مردمی و قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزو گروههای تروریستی اعلام کنند غافل از اینکه اینگونه خباثتها ذرهای در عزم و اراده پولادین ملت ایران تاثیر نگذاشته و امروز یکایک ایرانیان به برکت نیروهای مسلح متعهد و مقتدر، نظارهگر کشوری مستقل، مستحکم و استوارتر از همیشه در مقابل زورگویی، زیادهخواهی و سلطهطلبیهای مستبدین هستند.
بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس و مقاومت با تجلیل از شهدای والامقام نیروهای مسلح و تکریم کارنامه درخشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع سلحشورانه از دستاوردها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی تأکید کرده است: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بدانند به فضل الهی ملت بزرگ ایران همچنان با وحدت، یکپارچگی، بصیرت و همتی بلند و در پرتو منویات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت، حضرت امام خامنهای عزیز(مدظله العالی)، حمایت و پشتیبانی خود از مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مظهر کامل اخلاص و خدمت هستند را ادامه داده و دوشادوش مدافعین و امنیتآفرینان، هرگونه فتنههای شیطانی و پلید استکبار جهانی را خنثی خواهند نمود.»
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