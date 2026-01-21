به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان در مراسمی با تقدیر از حضور جانانه مردم و دفاع قاطع نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، اظهار داشت: مردم با ایثار و فداکاری به میدان آمدند و نیروهای انتظامی و امنیتی نیز با تمام قوا از کشور دفاع کردند. این همگرایی و مقاومت، صحنه‌ای پیچیده‌تر از جنگ هشت‌ساله تحمیلی را مدیریت کرد و این عظمت، مرهون حضور و پایداری شماست.

وی در ادامه تصریح کرد: استقلال و آزادی تمام کشور و ملت، در گرو حضور جانانه و دفاع محکم شماست. از این رو، همه ما قدردان زحمات شما هستیم و شما نیز باید نسبت به این نقش تاریخی خود آگاه و قدردان باشید.

ایستادگی نیروی انتظامی در «بزنگاه سرنوشت‌ساز»

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تقدیر از عملکرد نیروهای انتظامی گفت: شما امروز در نیروی انتظامی در یک پیچ تاریخی، در یک صحنه حساس و سرنوشت‌ساز، مجاهدانه و شجاعانه ایستادگی کردید و جلوی غلبه دشمن و موفقیت دشمن در سرکوب ایران و استقلال و عظمت ایران و اسلام و انقلاب را گرفتید.

تقدیر از مجاهدت در لحظه تاریخی

آیت‌الله اعرافی با توصیف این عملیات به عنوان لحظه‌ای تعیین‌کننده، افزود: این لحظه تاریخی سرنوشت‌ساز بود که سرنوشت اسلام، تشیع، انقلاب ایران و استقلال ایران، همه به این مسئله گره خورده بود و شما در این لحظه تاریخی در کنار ملت، این حماسه بزرگ را آفریدید.

وی خطاب به جانبازان این حوادث گفت: دوستانی که در این حوادث آسیب دیدند، بدانند که در یک حادثه بزرگ واقعاً مجاهدت کردند. ثوابش هم مضاعف است.

تشبیه به «ضربت امام‌علی(ع) در روز خندق»

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به واقعه صدر اسلام برای نشان دادن اهمیت عمل نیروهای انتظامی، بیان کرد: ضربت امام‌علی(ع) در روز خندق، برترین عبادت در نزد ثقلین (قرآن و عترت) بود. چرا؟ برای اینکه اولاً آن ضربه را امام‌علی(ع) زد با آن اخلاص، و ثانیاً وقتی زد که اگر نمی‌زد، همه چیز فرو می‌پاشید. این در لحظه «بزنگاه»، ارزش کار آدم را بالا می‌برد. شما در یک بزنگاه کم‌نظیر، واقعاً جانفشانی کردید.

درخواست توجه به تجهیزات و معیشت نیروهای انتظامی

عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه ضمن قدردانی از خانواده‌های نیروهای انتظامی بر لزوم حمایت بیشتر از این قشر تأکید کرد و گفت: هفته قبل که تهران بودم و در کمیسیون تلفیق و جاهای مختلف، هر جایی رفتم، یکی از حرف‌های اصلی این بود که واقعاً به نیروی انتظامی باید رسید. شما این مجاهدت‌ها را برای خدا انجام می‌دهید، اما تجهیزات و امکانات و وضع معیشتی، واقعاً جهت و توجه بیشتری می‌طلبد. امیدواریم مسئولین هم بتوانند به این مسئله توجه کنند.

تقدیر از فرمانده انتظامی کشور

آیت الله اعرافی در پایان، سپاس ویژه حوزه‌های علمیه را به سردار «رادان» فرمانده کل انتظامی کشور و همه پرسنل فراجا اعلام کرد و گفت: خداوند این مجاهدت‌ها را در پیشگاه خود مقبول بفرماید و همه ما را سرباز اسلام، حضرت ولی عصر(عج)، انقلاب اسلامی و رهبری معظم قرار دهد.