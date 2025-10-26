۳ اقدام اساسی دانشگاه آزاد برای گذر از انفعال معاونت فرهنگی به راهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد، دهمین اجلاسیه معاونین فرهنگی و دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اصفهان برگزار شد. فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی در افتتاحیه این اجلاس دو روزه با تأکید بر اهمیت نقش فعال و راهبردی معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی بیان کرد: لازمه اعتلای فرهنگی دانشگاه، گذر معاونت از یک دستگاه تصدی‌گر منفعل به ستاد راهبر توانمندساز است.

وی در ادامه با بیان سه اقدام اساسی برای این گذر به موارد زیر اشاره کرد:

۱- سرمایه‌گذاری روی سکوهای پرتاب: یعنی باید با دقت، سرمایه‌گذاری اولیه روی نقاطی انجام شود که اثر موجی و گسترده به همراه بیاورد به گونه‌ای که پیامدهای مثبت آن فراتر از نقطه آغاز سرمایه‌گذاری ادامه یابد. اقطاب اثرگذار در حوزه فرهنگ به واسطه همین نگاه مورد توجه ویژه هستند.

۲- مجرای زهکشی موانع: همانگونه که با زه کشی، مانع آسیب آب‌های مضر به بنا می‌شوند ما نیز می باید موانع فعالیت پیش روی اقطاب را کاهش دهیم. میزان موفقیت معاونت به اصلاح و کاهش بروکراسی و موانع اداری وابسته است؛ با اصلاح ساختار، فرآیندها و کاهش مراحل اداری، جریان فعالیت‌ها تسهیل می‌شود. معاون باید شناسایی کند که کجا موانع زیاد است و با کم کردن موانع، اثرگذاری افزایش یابد.

۳- معماری فضای زیستی: معاونان باید از حالت صرفاً اداری- مکاتبه‌ای خارج شوند و نقش تعاملی- انسانی ایفا نمایند. ما باید فضای زیستی مناسب برای کنش فرهنگی را فراهم نمائیم.

جهان بین در ادامه به سه نوع مدیریت در حوزه فرهنگ اشاره و بیان کرد: برخی از معاونین، نگاه سنتی و منفعل دارند و کماکان درگیر اقدامات مقطعی، کم اثر و بدون توجه به عناصر فوق هستند. گروه دوم از معاونین، مجری ضوابط و دستورات هستند و گروه سوم مجتهدینی راهبر، همآفرین و خلاق در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط هستند. برای گذر معاونت از یک دستگاه تصدی‌گر منفعل به ستاد راهبر توانمندساز، نیازمند چنین معاونینی هستیم.