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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

انفجار گاز خانگی در اهواز ۵ کشته بر جای گذاشت

انفجار گاز خانگی در اهواز ۵ کشته بر جای گذاشت

اهواز - حادثه انفجار ناشی از نشت گاز خانگی در کیان‌شهر اهواز، پنج کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با تأیید این خبر گفت: متأسفانه امروز بر اثر حادثه انفجار گاز خانگی در کیان‌شهر اهواز پنج نفر کشته و دو نفر مجروح شدند که این سانحه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی رخ داده است.

وی افزود: این حادثه ناشی از عملیات خرابکارانه یا موارد امنیتی نبوده است.

معاون استاندار خوزستان ادامه داد: مراجع امدادی بلافاصله پس از وقوع انفجار به محل اعزام شدند و مجروحان نیز برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

حیاتی اظهار کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از نقص در سیستم گازرسانی یا بی‌دقتی در استفاده از وسایل گازسوز بوده است.

وی گفت: این حادثه بار دیگر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در نصب و استفاده از تجهیزات گاز خانگی را یادآوری می‌کند.

کد مطلب 6736189

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