سپاه پاسداران بازوی اقتدار ملی در برابر انتحار سیاسی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: اقدام اخیر پارلمان اتحادیه اروپا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نه یک تصمیم حقوقی، بلکه نماد آشکار انتحار سیاسی، استیصال راهبردی و تداوم جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است؛ اقدامی غیرقانونی که با نقض صریح منشور ملل متحد و اصل برابری حاکمیت‌ها، هویت ملی و اراده تمدنی ایرانیان را هدف قرار داده و بار دیگر فروپاشی اخلاقی و استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر را عیان ساخته است.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» (سوره صف، آیه ۸)

اقدام اخیر پارلمان اتحادیه اروپا در قرار دادن نام نهاد مقدس و مردمی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در فهرست گروه‌های تروریستی، نشانگر عمق استیصال، خطای محاسباتی و فقدان عقلانیت راهبردی در دستگاه محاسباتی غرب است. این حرکت مذبوحانه که در امتداد جنگ ترکیبی و شناختی علیه ملت بزرگ ایران طراحی شده است، تلاشی ناکام برای تقابل با تمدن نوین اسلامی و بازوی مقتدر آن است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن محکومیت شدید این بدعت خطرناک و غیرقانونی، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و تبیین ابعاد فرهنگی و تمدنی این رویداد اعلام می‌دارد:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برآمده از متن فرهنگ ایثار و شهادت و تبلور اراده یک ملت برای زیستن بر مدار استقلال و کرامت است. این نهاد مقدس، مصداق بارز «شجره طیبه» است که نمی‌توان آن را به یک ساختار صرفاً نظامی تقلیل داد. سپاه با بدنه‌ای متشکل از نخبگان دانشگاهی، پزشکان جهادگر و مهندسان متعهد، امروز به یک «نهاد پیشران تمدنی» تبدیل شده است. تروریست خواندن چنین نهادی، در حقیقت اعلام جنگ با هویت فرهنگی و ملی ایرانیان است.

تاریخ معاصر جهان، گواه صادقی بر سقوط اخلاقی مدعیان حقوق بشر است. اتحادیه اروپا در حالی دست به این انتحار سیاسی می‌زند که کارنامه سیاه حمایت از گروهک تروریستی منافقین (با ۱۷ هزار قربانی ترور در ایران) را بر دوش می‌کشد. این «استاندارد دوگانه» که جای «جلاد و شهید» و «تروریست و ضدتروریست» را عوض می‌کند، نشانگر بحران معنا و فروپاشی اخلاقی در حکمرانی غربی است. جهانیان فراموش نکرده‌اند که اگر مجاهدت‌های سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش در نابودی غده سرطانی و جرثومه فساد داعش نبود، امروز پایتخت‌های اروپایی جولانگاه تروریسم تکفیری بود.

همچنین جای شگفتی است که اتحادیه اروپا در حالی مدعی حقوق بشر شده و نیروی ضدتروریستی سپاه را هدف قرار می‌دهد که دستانش به خون هزاران ایرانی آلوده است. حافظه تاریخی ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد که در دوران جنگ تحمیلی، کشورهای اروپایی (به‌ویژه آلمان، هلند و فرانسه) با تجهیز رژیم بعث صدام به سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی (گاز خردل و اعصاب)، فاجعه انسانی سردشت و حلبچه را رقم زدند. همچنین تحویل جنگنده‌های پیشرفته و تسلیحات دریایی غیرمتعارف برای کشتار مردم ایران، لکه ننگی ابدی بر پیشانی مدعیان امروز است. اروپایی که خود شریک جرم جنایات جنگی است، صلاحیت اخلاقی برای قضاوت ندارد.

اوج این سقوط اخلاقی و نفاق مدرن آنجا آشکار می‌شود که اتحادیه اروپا در برابر دیدگان بیدار جهانیان، چشمان خود را بر نسل‌کشی بی‌سابقه و کشتار وحشیانه بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه، زن و کودک مظلوم در غزه توسط رژیم سفاک صهیونیستی بسته است و وقیحانه از ظالم حمایت می‌کند؛ اما نیروی رسمی مدافع مظلومان را تروریست می‌خواند. این تناقض رفتاری تنها به سیاست خارجی محدود نیست؛ بلکه در قلب اروپا نیز شاهد ظهور یک «دیکتاتوری نقاب‌دار» هستیم که فریاد عدالت‌خواهی دانشجویان، اساتید و وجدان‌های بیدار را با خشن‌ترین ابزارهای پلیسی سرکوب می‌کند. اروپا با این کارنامه سیاه در غزه و سرکوب آزادی‌خواهان در دانشگاه‌های خود، ثابت کرد که شعار «آزادی بیان» و «حقوق بشر»، تنها ابزاری سیاسی برای سلطه‌گری است و حنای دموکراسی غربی دیگر برای افکار عمومی جهان رنگی ندارد.

سپاه پاسداران در عرصه «خدمت‌رسانی اجتماعی»، الگویی از مدیریت جهادی را به نمایش گذاشته است. حضور پیشتازانه در بلایای طبیعی (سیل و زلزله)، اجرای کلان‌پروژه‌های عمرانی و زیرساختی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و مجاهدت خاموش کادر درمان سپاه در دوران همه‌گیری کرونا و واکسیناسیون عمومی، سندی انکارناپذیر بر ماهیت مردمی و انسان‌دوستانه این نهاد است. غرب با تحریم سپاه، در واقع کینه خود را نسبت به پیشرفت، آبادانی و سلامت ملت ایران آشکار کرده است.

سران کشورهای اروپایی دچار «غفلت تاریخی» شده‌اند. در شرایطی که مداخلات نامشروع آمریکا و خروج غیرمسئولانه از افغانستان، منطقه غرب آسیا را با چالش‌های امنیتی مواجه کرده است، این جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران هستند که با پرداخت هزینه‌های گزاف، سدّ محکمی در برابر ترانزیت مواد مخدر و سیل مهاجران و ناامنی به سوی اروپا ایجاد کرده‌اند. تضعیف این سد امنیتی، بازی با آتشی است که زبانه‌های آن دامن اروپا را خواهد گرفت.

اقدام پارلمان اروپا در تروریستی نامیدن نیروی رسمی نظامی یک کشور عضو سازمان ملل، نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر «برابری حاکمیت‌ها» است. این بدعت خطرناک، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و صرفاً مصرف داخلی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های غرب در پروژه آشوب‌سازی در ایران دارد.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم «جهاد تبیین» توسط نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب رسانه برای آشکارسازی ابعاد این توطئه، اعلام می‌دارد که مسیر عزت و اقتدار ملت ایران با این اقدامات نمایشی متوقف نخواهد شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محبوب‌تر و مقتدرتر از همیشه، به رسالت پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم ادامه خواهد داد.

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ