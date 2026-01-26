کاظمی: میانگین افزایش حقوق معلمان حدود یک میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه بیست و هفتمین همایش تکریم خیرین مدرسه ساز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیگیری پرداخت پاداش معلمان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در این زمینه هنوز خبری برای اعلام قطعی وجود ندارد و صرفاً موضوع در حال پیگیری است.

وی در ادامه درباره موضوع «کارنامه سبز» داوطلبان آزمون‌های استخدامی توضیح داد: در تمامی آزمون‌ها معمولاً بیش از یک نفر به مصاحبه دعوت می‌شوند، اما تنها یک نفر پذیرفته می‌شود. افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند، به‌اشتباه خود را کارنامه سبز تلقی می‌کنند، در حالی‌ که جابه‌جایی سهمیه‌ها مانند سهمیه ایثارگران یا معلولان بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روند مدرسه‌سازی در کشور گفت: تا ابتدای مهرماه حدود ۲۴۰۰ مدرسه آماده افتتاح شد و در حال حاضر نیز بیش از ۱۲۰۰ مدرسه دیگر در مراحل مختلف ساخت، تکمیل و افتتاح قرار دارند. این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت پویش «بساز مدرسه» افزود: این پویش صرفاً مختص خیرین مدرسه‌ساز نیست، بلکه یک فرهنگ‌سازی عمومی است. خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان و همه اقشار جامعه در آن مشارکت دارند. تاکنون حدود ۶ میلیون نفر در این پویش شرکت کرده‌اند و در مدت دو تا سه ماه، حدود ۷ همت کمک مردمی جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد:علاوه بر این، حدود ۲۴ همت نیز از سایر بخش‌ها برای مدرسه‌سازی تأمین شده و این اقدامات در راستای بهبود فضای آموزشی کشور در حال انجام است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دغدغه اصلی دولت چهاردهم گفت: به‌فرموده رئیس جمهور، مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس گام نخست است، اما هدف اصلی، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت است که با تلاش معلمان محقق می‌شود.

کاظمی در پایان درباره میزان افزایش حقوق ناشی از ارتقای رتبه‌بندی معلمان تصریح کرد: میانگین افزایش حقوق در هر ارتقای رتبه حدود یک میلیون تومان است؛ البته این رقم ممکن است برای برخی ۶۰۰ هزار تومان و برای برخی دیگر تا یک و نیم یا حتی دو میلیون تومان باشد که به پایه حقوق و رتبه کسب‌شده بستگی دارد.