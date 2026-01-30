به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع معتمدین و ریش سفیدان شهرستان زاهدان، در محکومیت تنش آفرینی بدخواهان بشریت در منطقه و همدستی اتحادیه اروپا با آمریکا در اعلام غیر قانونی نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمان تروریستی، بیانیهای منتشر کردند.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ألم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل (۱) ألم یجعل کیدهم فی تضلیل (۲فیل)
دشمنان اسلام و تروریسم سازمان یافته بین المللی در راس آن آمریکای جهان خوار خوب میدانند؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نیم قرن گذشته در رویارویی علیه ملت بزرگ ایران جنایات فراموشنشدنی و هولناکی را مرتکب گردیده و شکستهای تلخی را تجربه نمودهاند؛ کودتای نافرجام طبس، جنگ تحمیلی ۸ساله، اردوکشیهای متعدد به خلیج فارس، جاسوسی، ناامن سازی و آشوب، گروهک تراشی و ترورهای فراوان اعم از شهروندان عادی، دانشمندان، علما و شخصیتهای ملی، اعمال تحریمهای ظالمانه و به گروگان گرفتن سفره مردم به بهانه فشار بر دولت برای پس گیری استقلال و آزادی ملی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و تجاوز و نقض علنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بخشی از عداوت های شکست خورده و ناکام دشمنان پلید بوده است.
اکنون که به حول و قوهی الهی جمهوری اسلامی ایران با همهی دشمنیها و محدودیتها با استقلال کامل از گودال ذلت و وابستگی به قلهی عزت و موفقیت نزدیک شده است؛ ما مردم ایران از همه اقشار و مذاهب، در کنار نیروهای مسلح جان برکف مان به جهانخواران غارتگر و یانکی های کودتاچی، در راس آن دولت خبیث آمریکا و عمله های غربی و نوچههای منطقهای آنان، اجازه هیچ تهدید و تعرضی را به کشور و ملت خود نخواهیم داد.
از این رو دشمنان بدسگال بدانند ایران به عنوان سرزمین استوار، زادگاه رستم دستان، خاستگاه پهلوانان بیشکست و آرشهای کمانگیریست که آخرین نفسشان را بدرقه گلولههایی خواهند کرد که قرار است بر سینه دشمن کج اندیش و متجاوز بنشیند. البته این را هم خوب میدانیم سالهاست هیبت شکوهمندانه میلیونها سلیمانی، سلامی، باقری، حاجیزاده، احمدی روشن، فخری زاده، تهرانچی و امثالهم چهره کریهتان را در مقابل آینه ها به ترس و وحشت انداخته است .
به حول و قوهی الهی، امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقطهی اتکا، جان و قلب تپنده جبهه مقاومت، امید ملتهای مظلوم عالم، مدافعان جان برکف ولایت و اسلام ناب محمدی و سبز قامتان جاودانه راه توحیدند که در مواجهه با نظام امپریالیستی و در معرکه.ی حق و باطل و در دفاع از میهن اسلامی در کنار نیروهای مسلح جان برکف و سلحشور «صفّاکانّٓهُم بُنیٓان مٓرصُوص» ایستادهاند.
لذا ما معتمدین، متنفذین و ریش سفیدان شهرستان زاهدان ضمن اعلان همبستگی مجدد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت قاطعانه از آن نهاد مقدس، همراه با همهی آحاد سلحشور ایران اسلامی و مردم آزاده جهان، اقدام خصمانه، غیرقانونی، بیشرمانه و نامتعارف اتحادیه اروپا، در تروریسم قلمداد نمودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را محکوم نموده و اعلام میداریم، قاطبه و آحاد ملت ایران در مقابله با دشمنان، خود را عضو کوچک سپاه و بسیج میدانیم و تا آخرین نفس زیر سایه پر مهر ولایت فقیه از آرمانها و اهداف والای جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهیم نمود.
نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین ( صف۱۳)
مجمع معتمدین و ریش سفیدان شیعه و سنی شهرستان زاهدان
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