مشورتی: ۳ عنوان هنری جشنواره تئاتر بسیج به خواف رسید

عبدالحکیم مشورتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین پایانی شانزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج (سودای عشق) یکشنبه ۹ آذرماه با معرفی برگزیدگان در شهرستان قوچان به کار خود پایان داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خواف افزود: در بخش موسیقی متن، سجاد تاجیک، وحید ذاکری و امین پارسا احراری از شهرستان خواف موفق به کسب عنوان شدند.

وی گفت: در بخش بازیگری زن، از مهرانه کوشش تقدیر شد.

مشورتی افزود: در بخش طراحی صحنه نیز مقام سوم توسط هادی شیبانی از خواف کسب شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خواف اظهار کرد: با انتخاب هیئت داوران نمایش‌های بخش صحنه‌ای، نمایش «اتلو به روایت…» نوشته فرشی تمری و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالحکیم مشورتی، به جشنواره کشوری سودای عشق معرفی شد.

وی گفت: شانزدهمین جشنواره استانی تئاتر سودای عشق از ۶ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان قوچان برگزار شد.