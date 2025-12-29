«عزازیل» در مشهد روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب قاآنی از آغاز اجرای این اثر نمایش از سهشنبه نهم دیماه خبر داد و اظهار کرد: نمایش «عزازیل» با نگاهی متفاوت و فضایی عاشقانه تراژیک، از ساعت ۲۱ در پردیس تئاتر مایان روی صحنه میرود و میزبان علاقهمندان تئاتر خواهد بود.
مدیر روابط عمومی نمایش «عزازیل» گفت: «عزازیل» اثری است به نویسندگی مهرداد کوروشنیا و کارگردانی حسین حقپرست که با تهیهکنندگی محمد طهان و در قالب یک عاشقانه ممنوعه از جنس خون، تلاش دارد تجربهای متفاوت را برای مخاطبان تئاتر رقم بزند.
وی افزود: در این اثر نمایش، مهران مطیع، محمد طهان، یاشار سقاء، آیدا ضرابی و مهناز صالحی به ایفای نقش میپردازند و خوانندگی نمایش نیز بر عهده محمد طهان است.
قاآنی درباره گروه اجرایی این اثر بیان کرد: موسیقی نمایش توسط معین اعتقادی ساخته شده و طراحی صحنه و جلوههای بصری را محمد طهان و حسین حقپرست بر عهده داشتهاند. همچنین محمدجواد عبدی بهعنوان مدیر رسانه و منصوره بابر بهعنوان مدیر تبلیغات با این پروژه همکاری دارند.
مدیر روابط عمومی نمایش «عزازیل» خاطرنشان کرد: نمایش «عزازیل» با مدتزمان ۷۰ دقیقه، هر شب در سالن ایراندخت پردیس تئاتر مایان واقع در احمدآباد، خیابان پاستور، پاستور ۱۱ اجرا میشود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت گیشات مراجعه کنند.
نظر شما