  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

سفر هیئت چارچوب هماهنگی به اربیل برای دیدار با بارزانی

سفر هیئت چارچوب هماهنگی به اربیل برای دیدار با بارزانی

هیئتی بلندپایه از چارچوب هماهنگی برای تعیین تکلیف مساله نامزد ریاست جمهوری عراق به اربیل می رود و با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، یک مسئول در سازمان بدر گفت که هیئتی بلندپایه از چارچوب هماهنگی برای تعیین تکلیف مساله نامزد ریاست جمهوری عراق به اربیل می رود و با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار می کند.

ابو میثاق المساری، عضو دفتر سیاسی سازمان بدر گفت که قرار است هیئتی از چارچوب هماهنگی با حضور هادی العامری، محمد شیاع السودانی و محسن المندلاوی به اربیل برود و با مسعود بارزانی دیدار کند.

المساری هدف از این سفر را توافق کردها بر سر نامزد مشترک برای منصب ریاست جمهوری عنوان کرد.

گفتنی است جلسه امروز پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور برای دومین بار به تعویق افتاد.

کد مطلب 6737082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها