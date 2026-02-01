سفر هیئت چارچوب هماهنگی به اربیل برای دیدار با بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، یک مسئول در سازمان بدر گفت که هیئتی بلندپایه از چارچوب هماهنگی برای تعیین تکلیف مساله نامزد ریاست جمهوری عراق به اربیل می رود و با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار می کند.

ابو میثاق المساری، عضو دفتر سیاسی سازمان بدر گفت که قرار است هیئتی از چارچوب هماهنگی با حضور هادی العامری، محمد شیاع السودانی و محسن المندلاوی به اربیل برود و با مسعود بارزانی دیدار کند.

المساری هدف از این سفر را توافق کردها بر سر نامزد مشترک برای منصب ریاست جمهوری عنوان کرد.

گفتنی است جلسه امروز پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور برای دومین بار به تعویق افتاد.