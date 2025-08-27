  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

افتتاح ۴ طرح عمرانی و خدماتی در سرپل‌ذهاب همزمان با هفته دولت

افتتاح ۴ طرح عمرانی و خدماتی در سرپل‌ذهاب همزمان با هفته دولت

کرمانشاه- فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: چهار طرح مهم عمرانی و خدماتی با مجموع اعتباری بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سومین روز از هفته دولت، چهار پروژه زیرساختی و خدماتی با مجموع اعتباری بالغ بر ۴۸۲ میلیارد ریال در سطح شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: علاوه بر این طرح‌ها، عملیات کلنگ‌زنی پروژه بزرگ پسماند شهری نیز در زمینی به وسعت ۳۷ هزار متر مربع و با اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد ریال آغاز شد که می‌تواند تحول بزرگی در حوزه مدیریت پسماند و بهداشت محیطی شهرستان ایجاد کند.

رحیمی با اشاره به جزئیات پروژه‌های افتتاح شده، بیان کرد: این طرح‌ها شامل روکش آسفالت محله‌های فنی‌وحرفه‌ای و تازه‌آباد در سطح شهر، احداث گلخانه روژان در روستای گلم‌کبود و اجرای طرح‌های روکش آسفالت محورهای روستایی شهرستان است که هر یک نقشی مستقیم در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهند داشت.

فرماندار سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: گلخانه روژان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال احداث شده و علاوه بر تولید محصولات کشاورزی نوین، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر از جوانان منطقه را فراهم کرده است.

وی در ادامه گفت: همچنین طرح‌های مربوط به راهداری و اجرای روکش آسفالت محورهای روستایی با مجموع ۳۷۱ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده‌اند که نقش بسزایی در تسهیل رفت‌وآمد، کاهش مشکلات ترافیکی و توسعه روستاهای شهرستان ایفا خواهد کرد.

رحیمی در پایان با اشاره به نقش حیاتی این پروژه‌ها در توسعه و آبادانی سرپل‌ذهاب، افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی، گامی مؤثر در جهت محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی در منطقه خواهد بود.

کد خبر 6572334

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها