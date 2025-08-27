میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سومین روز از هفته دولت، چهار پروژه زیرساختی و خدماتی با مجموع اعتباری بالغ بر ۴۸۲ میلیارد ریال در سطح شهرستان به بهره‌برداری رسید.



وی افزود: علاوه بر این طرح‌ها، عملیات کلنگ‌زنی پروژه بزرگ پسماند شهری نیز در زمینی به وسعت ۳۷ هزار متر مربع و با اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد ریال آغاز شد که می‌تواند تحول بزرگی در حوزه مدیریت پسماند و بهداشت محیطی شهرستان ایجاد کند.



رحیمی با اشاره به جزئیات پروژه‌های افتتاح شده، بیان کرد: این طرح‌ها شامل روکش آسفالت محله‌های فنی‌وحرفه‌ای و تازه‌آباد در سطح شهر، احداث گلخانه روژان در روستای گلم‌کبود و اجرای طرح‌های روکش آسفالت محورهای روستایی شهرستان است که هر یک نقشی مستقیم در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهند داشت.



فرماندار سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: گلخانه روژان با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال احداث شده و علاوه بر تولید محصولات کشاورزی نوین، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر از جوانان منطقه را فراهم کرده است.



وی در ادامه گفت: همچنین طرح‌های مربوط به راهداری و اجرای روکش آسفالت محورهای روستایی با مجموع ۳۷۱ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده‌اند که نقش بسزایی در تسهیل رفت‌وآمد، کاهش مشکلات ترافیکی و توسعه روستاهای شهرستان ایفا خواهد کرد.



رحیمی در پایان با اشاره به نقش حیاتی این پروژه‌ها در توسعه و آبادانی سرپل‌ذهاب، افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی، گامی مؤثر در جهت محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی در منطقه خواهد بود.