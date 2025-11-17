به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در قالب سفری کاری به شهرستان سرپل‌ذهاب، روند تحقق مصوبات سفر استاندار کرمانشاه را با حضور فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار داد.

نجفی در این نشست با اشاره به هدفمند بودن مصوبات سفرهای شهرستانی گفت: این مصوبات در چارچوب برنامه‌های کارشناسی و با هدف ایجاد توسعه متوازن و پایدار در سطح استان تدوین شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در رفع موانع اجرایی پروژه‌ها افزود: پیگیری مستمر مصوبات یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در سرپل‌ذهاب وارد فاز اجرایی یا تکمیل شده است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به پروژه‌های شاخص شهرستان اظهار کرد: تعریض و احداث تونل گردنه پاتاق از طرح‌های کلیدی سفر به شمار می‌رود که با هدف روان‌سازی تردد در مسیر تجاری و زیارتی کرمانشاه–خسروی اجرا می‌شود.

وی افزود: این پروژه شامل بهسازی ۴.۷ کیلومتر مسیر و احداث دو تونل به طول مجموع ۷۱۰ متر است. تاکنون حدود ۹۴ متر از حفاری‌ها انجام شده و عملیات اجرایی با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است.

نجفی همچنین از پیشرفت مطلوب طرح تعریض ۱۸۰۰ متر مسیر منتهی به گردنه پاتاق خبر داد و گفت: این بخش از پروژه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه به وضعیت سایر پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان اشاره کرد و افزود: مجتمع فرهنگی و هنری سرپل‌ذهاب با مساحت ۲۷۰۰ متر مربع و ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و به‌زودی افتتاح خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین سامانه گرمسیری را طرحی راهبردی برای تحول زیرساخت‌های منطقه دانست و گفت: این پروژه با هدف توسعه پایدار و انتقال آب به دشت‌های مهم سرپل‌ذهاب و حومه، از نقش اساسی در آینده اقتصادی و کشاورزی استان برخوردار است.

نجفی در پایان تصریح کرد: معاونت عمرانی استانداری با برنامه‌ریزی منسجم و میدانی در حال پایش دوره‌ای مصوبات سفرهای شهرستانی است تا در صورت وجود مانع در مسیر پیشرفت پروژه‌ها، با تصمیمات سریع مدیریتی نسبت به رفع آنها اقدام شود.