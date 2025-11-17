  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

روند اجرای مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به سرپل‌ذهاب ارزیابی شد

روند اجرای مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به سرپل‌ذهاب ارزیابی شد

کرمانشاه - معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در سفری کاری به شهرستان سرپل‌ذهاب، آخرین وضعیت مصوبات سفر استاندار به این شهرستان را با حضور مدیران بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در قالب سفری کاری به شهرستان سرپل‌ذهاب، روند تحقق مصوبات سفر استاندار کرمانشاه را با حضور فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار داد.

نجفی در این نشست با اشاره به هدفمند بودن مصوبات سفرهای شهرستانی گفت: این مصوبات در چارچوب برنامه‌های کارشناسی و با هدف ایجاد توسعه متوازن و پایدار در سطح استان تدوین شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در رفع موانع اجرایی پروژه‌ها افزود: پیگیری مستمر مصوبات یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از پروژه‌ها در سرپل‌ذهاب وارد فاز اجرایی یا تکمیل شده است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به پروژه‌های شاخص شهرستان اظهار کرد: تعریض و احداث تونل گردنه پاتاق از طرح‌های کلیدی سفر به شمار می‌رود که با هدف روان‌سازی تردد در مسیر تجاری و زیارتی کرمانشاه–خسروی اجرا می‌شود.

وی افزود: این پروژه شامل بهسازی ۴.۷ کیلومتر مسیر و احداث دو تونل به طول مجموع ۷۱۰ متر است. تاکنون حدود ۹۴ متر از حفاری‌ها انجام شده و عملیات اجرایی با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است.

نجفی همچنین از پیشرفت مطلوب طرح تعریض ۱۸۰۰ متر مسیر منتهی به گردنه پاتاق خبر داد و گفت: این بخش از پروژه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه به وضعیت سایر پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان اشاره کرد و افزود: مجتمع فرهنگی و هنری سرپل‌ذهاب با مساحت ۲۷۰۰ متر مربع و ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و به‌زودی افتتاح خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین سامانه گرمسیری را طرحی راهبردی برای تحول زیرساخت‌های منطقه دانست و گفت: این پروژه با هدف توسعه پایدار و انتقال آب به دشت‌های مهم سرپل‌ذهاب و حومه، از نقش اساسی در آینده اقتصادی و کشاورزی استان برخوردار است.

نجفی در پایان تصریح کرد: معاونت عمرانی استانداری با برنامه‌ریزی منسجم و میدانی در حال پایش دوره‌ای مصوبات سفرهای شهرستانی است تا در صورت وجود مانع در مسیر پیشرفت پروژه‌ها، با تصمیمات سریع مدیریتی نسبت به رفع آنها اقدام شود.

کد خبر 6659598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها