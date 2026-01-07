۸۰ درصد گندم تولیدی کشور سطح ۱ و ۲ است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سلسله نشست‌های خبری تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاونت امور زراعت این وزارتخانه برگزار شد.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره کاهش حجم آب اختصاصی بخش کشاورزی و افزایش بهره وری به ویژه گندم و در اختیار قرار دادن بذر مناسب به کشاورز، گفت: به جرأت می‌توانیم بگوییم بذر تولید شده در کشور و ارقام گندم ما جز بهترین ارقام گندم جهان است.

وی افزود: گندم در جهان به ۴ سطح ۱، ۲، ۳ و ۴ دسته‌بندی می‌شوند و ما در کشور گندم سطح ۴ که برای تغذیه دام است، نداریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: گندم‌های تولیدی کشور در سطح ۱، ۲ و ۳ بود و می‌توان گفت ۸۰ درصد گندم تولیدی کشور کلاس ۱ و ۲ است.

این مسئول دولتی با اشاره به نمودارهای کیفی گندم تولیدی کشور، ادامه داد: بررسی نمودار کیفی گندم نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته تولید محصول استراتژیک از سطح ۳ به ۲ و گندم‌های سطح ۲ به ۱ ارتقا دادیم.

وی درباره کیفیت گندم و در ادامه زنجیره کیفیت نان مصرفی مردم، عنوان کرد: شاید در بحث نخستین کیفیت نان ذهنیت به سوی گندم سوق داده شود اما، تولید و پخت نان به فاکتورهای علمی زیادی از گندم تا فرآوری آرد و… وابسته است. فرآوری آرد، حمل و نقل، تخمیر خمیر در نانوایان برای پخت بسیار در کیفیت نان تأثیر دارد.

وی یادآور شد: همان طور که شاهد هستیم با یک نوع آرد دو نوع نان با کیفیت‌های متفاوت پخت می‌شود.

آنجفی با تأکید بر کیفیت بذر و گندم تولیدی کشور اعلام کرد: بر اساس عملکرد جهانی و رکوردهای ثبت شده ما در کشور تولید ۱۲ تن در هکتار را با گندم سطح ۱ و ۲ هم به ثبت رسانده‌ایم.