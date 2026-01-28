قیمت تضمینی گندم باید جهانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد. این نرخگذاری پیش از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود.
به طور قطع حذف ارز ترجیحی از ورادات کالاهای اساسی منجر به تغییرات قیمتی در بهای تمام شده تولید و خدمات شده و تجدیدنظر در این راستا را ضروری میکند.
پیشتر یکی از فعالان حوزه کشاورزی اعلام کرد، قیمت خرید تضمینی گندم باید برای سال زراعی پیشرو هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان باشد.
یکی از نکات مهم در نرخ خرید تضمینی گندم این است که قیمت این محصول استراتژیک مبنا و پایه قیمتگذاری سایر محصولات اساسی مثل کلزا، جو و... در شورای قیمتگذاری است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: خواسته کشاورزان از همان ابتدا این بود که قیمت محصولات باید واقعی باشد و یارانه نهادههای کشاورزی مثل کود و سایر اقلام باید حذف شود.
وی افزود: نرخ محصولات باید با قیمت جهانی تعیین شود؛ یعنی با هر قیمتی که این محصولات وارد کشور میشود محصولات تولید داخل نیز با همان نرخ از کشاورزان خریداری شود.
عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تاکید کرد: یارانهای که دولت به بخش کشاورزی تخصیص میداد به کشاورز نمیرسید و در واقع این کمک معیشتی به نام کشاورز اما به سود دیگران بود.
هاشمی با بیان این که بر اساس قیمت جهانی در حال حاضر هر کیلوگرم گندم ۴۲ هزار تومان است، ادامه داد: این مبلغ با احتساب هزینههای حمل و نقل، تعرفه واردات، بیمه و سایر هزینهها مبلغ، عدد بالاتری میشود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر این که واقعیسازی قیمتها بهرهوری را در تولید افزایش میدهد، عنوان کرد: قیمت محصولات اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیاز به تجدیدنظر دارد. این محصولات از سوی بخش خصوصی، خرید حمایتی میشود اما گندم به دلیل این که معاش مردم به آن وابسته است در انحصار دولت قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم حداقل هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان است.
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