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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۲

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی:

قیمت تضمینی گندم باید جهانی باشد

قیمت تضمینی گندم باید جهانی باشد

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید با قیمت جهانی تعیین شود و پیشنهاد ما حداقل هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد. این نرخ‌گذاری پیش از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان بود.

به طور قطع حذف ارز ترجیحی از ورادات کالاهای اساسی منجر به تغییرات قیمتی در بهای تمام شده تولید و خدمات شده و تجدیدنظر در این راستا را ضروری می‌کند.

پیش‌تر یکی از فعالان حوزه کشاورزی اعلام کرد، قیمت خرید تضمینی گندم باید برای سال زراعی پیش‌رو هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان باشد.

یکی از نکات مهم در نرخ خرید تضمینی گندم این است که قیمت این محصول استراتژیک مبنا و پایه قیمت‌گذاری سایر محصولات اساسی مثل کلزا، جو و... در شورای قیمت‌گذاری است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: خواسته کشاورزان از همان ابتدا این بود که قیمت محصولات باید واقعی باشد و یارانه نهاده‌های کشاورزی مثل کود و سایر اقلام باید حذف شود.

وی افزود: نرخ محصولات باید با قیمت جهانی تعیین شود؛ یعنی با هر قیمتی که این محصولات وارد کشور می‌شود محصولات تولید داخل نیز با همان نرخ از کشاورزان خریداری شود.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تاکید کرد: یارانه‌ای که دولت به بخش کشاورزی تخصیص می‌داد به کشاورز نمی‌رسید و در واقع این کمک معیشتی به نام کشاورز اما به سود دیگران بود.

هاشمی با بیان این که بر اساس قیمت جهانی در حال حاضر هر کیلوگرم گندم ۴۲ هزار تومان است، ادامه داد: این مبلغ با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه واردات، بیمه و سایر هزینه‌ها مبلغ، عدد بالاتری می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با تاکید بر این که واقعی‌سازی قیمت‌ها بهره‌‍وری را در تولید افزایش می‌دهد، عنوان کرد: قیمت محصولات اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیاز به تجدیدنظر دارد. این محصولات از سوی بخش خصوصی، خرید حمایتی می‌شود اما گندم به دلیل این که معاش مردم به آن وابسته است در انحصار دولت قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم حداقل هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان است.

کد مطلب 6733398
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • عطااله IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      27 4
      پاسخ
      قیمت رو به نرخ جهانی سوخت و کود را نیز به قیمت جهانی. وخواهشمندم از خودتون نرخ تعیین نکنید قیمت جهانی ۷۵ هزار تومان هست شما با کدوم چرتکه میگین ۴۲ تومان
      • مهدی IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
        4 0
        آنان که غنی ترند محتاج ترند
      • عبدالحسین کرمپور IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
        1 0
        باسلام.. به نظر بنده باید فکری به حال صنعت بیمه محصولات کشاورزی کرد بسیار کند و غیر مسئولانه کار میکنه درواقع هیچ کارکردی نداشته که حالا مجبور شدند اجباری کنند چرا نباید مثل خودرو ها نباشه که کشاورز هم پشتوانه داشته باشه. خلاصه این روند کاری بیمه اصلا قابل قبول نیست
    • علی اصغر IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 3
      پاسخ
      امروز ۱۰ بهمن گندم وارداتی بی کیفیت درجه ۴و۳ بالای ۷۰ هزار تومان تمام میشود نرخ زیر ۵۰ هزار تومان برای گندم مرغوب درجه ۱و۲ غیر منصفانه و باعث خروج گندم بسمت خوراک دام میشود..مافیای گندم و دارو همچنان فعال هستند .این دو کالا هم باید آزاد شود و یارانه تان به مصرف کننده پرداخت شود..ضمن اینکه درحال حاضر دولت یارانه تان را در قالب ارز دولتی به وارد کنندگان و رانت خوران گندم میدهد
    • کشاورز اهواز رضا IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      13 2
      پاسخ
      من کشاورزم و تقربیا نزدیک ۶۰ هکتار زمین گندم کشت کردم دیگه از این وضعیت و قیمت پایین گندم خسته شدیم و حاضرم گندم ام بیرون و همان ازاد بفروشم بهتره تا تحویل دولت بدم اخه همه چی گرون شد و قیمت های کود و سم و ادوات کشاورزی سرسام اور رفته بالا اگر گندم گرون نکنید یک کیلو گندم هم تحویل دولت نمیدم
    • چنگیز اعتصام IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      10 3
      پاسخ
      همین حالا ۷۰ هزار دامدار مشتری هست
    • کشاورز IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
      5 1
      پاسخ
      من امسال بخاطر ارزان بودن گندم نکاشتم چون پول سم کود کاشت وبرداشت خرید بذر ضرر در ضرر
    • علی ذ IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      4 1
      پاسخ
      باسلام و عرض ادب .هیچ زمان و در دوره هر دولتی از کشاورزان حمایتی نشده و گذاشتن کشاورز همیشه در حال پسرفت باشد نه پیش رفت دولت داره گندم را از کشورهای دیگه با کرایه و حمل و نقل ۴۸۰۰۰تومان خریداری میکنه چون اسم گندم خارجی روش هست و از این طریق سود هنگفتی به جیب بعضی از اقایون میرود ولی گندم کشاورزان خودمون را ۲۸۰۰۰تومان خریداری میکنند بنده پارسال ۸۳هکتار گندم کاشتم و سرما به محصولم خورد در منطقه اندیمشک یکسال گذاشته بیمه هنوز خسارت من را نداد امسال نتوانستم بکارم چون پول نداشتم
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 4
      پاسخ
      ما کشاورزان هم این نرخ ۴۲ هزار تومان راضی هستیم ممنون از شما
      • Sobhan IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        4 1
        شمایی که میگی از نرخ 42 گندم راضی هستیم دروغ میگی شما اصلا کشاورز نیستی، وبلد نیستی الکی اومدی هیا هو میکنی مزاحمی واختلال برای کشاورز درست میکنی، بهتره هیچی نگی
      • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
        2 1
        عزیزم ۴۲ هزار واسه سال آینده یعنی هیچ همین الان همه چی چند برابر شده
    • محسن رضاییان IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      3 1
      پاسخ
      قیمت خیلی پایین گندم باعث نابودی کشاورز شده چون یارانه فقط هدفی جز نابودی کشاورز نیست چون هیچ منفعتی برای کشاورز ندارد و فقط محصولش را مفت میبرن
      • امیر IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
        1 1
        من امسال نصف زمین هام گندم کشت زدم بخداالان پشیمون هستم اشتباه کردم هیچ سودی نداره 10هکتارگندم دروکنم تابشه یه پرایدمدل 94بگیرم
    • محمد IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      1 1
      پاسخ
      گاو داری جو کیلو ۶۰تومن میخرن گندم را به گا‌و داری میفروشیم پولش نغد قیمت بیشتر دولت میخرن من گندم فروختم کیلو ۵۵تومن
    • ملکی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      1 1
      پاسخ
      ۵درصدپول گندم مارونگه داشتن ازماپول بیمه کم کردن هنوزواریزنکردن چندمرحله پول عین گوشت قربانی بهمون دادن کشاورزیعنی گرفتاری الانم که قیمت زیرسی تومن جوالان ۷۰تومن چی بگم ازکجابگم که دلمون خونه .....
    • کشاورز IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      قیمت گندم جهانی ۷۵ هزار درمیاد
    • م IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
      1 1
      پاسخ
      گوسفند دار به من گفته جو ۶۵ گندم من کیلو ۶۰ میخوام پول نقد

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