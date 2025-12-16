  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

دستگیری سارق قطعات درون خودرو در گچساران

دوگنبدان-فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری ۱ نفر سارق حرفه‌ای قطعات درون خودرو با اعتراف به ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل و قطعات درون خودرو در سطح گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۱ نفر سارق را شناسایی و دستگیر و به مراه مقادیر زیادی اموال کشف شده به یگان انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۸ فقره سرقت قطعات درون خودرو در سطح شهرستان گچساران اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، متهم به مرجع قضائی معرفی و شکات پرونده شناسایی و اموال تحویل آنان شد.

کد خبر 6691221

