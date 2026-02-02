شبکه تعاون روستایی گلستان ۸۷ هزار سهامدار را زیر پوشش خدمات خود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی صبح دوشنبه در قرارگاه خبری فجر اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی به‌عنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، ساختاری منحصربه‌فرد دارد؛ به‌طوری که ۷۸ درصد سهام آن متعلق به دولت و ۲۲ درصد در اختیار مردم است.

وی افزود: در استان گلستان، این سهم مردمی مربوط به حدود ۸۷ هزار نفر از روستاییان است که بسیاری از آن‌ها با توجه به قدمت بیش از ۶۰ ساله سازمان، امروز به‌صورت وراث سهام‌دار این مجموعه هستند. این موضوع نشان می‌دهد خدماتی که امروز در تعاون روستایی ارائه می‌شود، در واقع خدماتی است که مردم برای مردم انجام می‌دهند.



شبکه‌ای مردمی با ۳۰۰ تعاونی فعال



جامی با اشاره به گستردگی شبکه تعاون روستایی در استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ تعاونی روستایی و کشاورزی در گلستان فعال هستند و جالب اینجاست که بدنه اجرایی این شبکه عمدتاً مردمی است؛ به‌طوری که در مقابل کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی ستادی در تعاون روستایی استان، بیش از ۵۰۰ نفر نیروی شبکه‌ای در تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند که کاملاً خودگردان بوده و از محل فعالیت اقتصادی خود اداره می‌شوند.



وی تأکید کرد: ما در تعاون روستایی نقش تسهیل‌گر، سیاست‌گذار، ناظر و حامی را داریم و اعتقاد داریم هر جا مردم در تصمیم‌سازی و اجرا دخیل باشند، کارها دقیق‌تر و موفق‌تر پیش می‌رود.



فعالیت در تمام زنجیره کشاورزی؛ از نهاده تا بازار مصرف



مدیر تعاون روستایی گلستان با تشریح حوزه‌های فعالیت این سازمان گفت: شبکه تعاون روستایی در هر سه مرحله پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید فعال است؛ از تأمین نهاده‌هایی مانند بذر، کود، سم و سوخت گرفته تا خرید، بازرگانی، فرآوری محصولات کشاورزی و رساندن آن‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی فعالیت می‌کند.



وی افزود: دولت در طول دهه‌های گذشته زیرساخت‌هایی مانند انبارها، باسکول‌ها و مراکز خرید ایجاد کرده که بخش عمده آن‌ها با مشارکت مردم و تعاونی‌ها شکل گرفته است. در همین راستا، سیاست مولدسازی و واگذاری مالکیت نیز دنبال می‌شود و در سال جاری حدود ۱۲ هزار تن ظرفیت انبار با شرایط بلندمدت و حداقل هزینه به شبکه تعاونی‌ها واگذار شده است.



کاهش تصدی‌گری دولت در خرید محصولات کشاورزی



جامی با اشاره به عملکرد تعاون روستایی در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدی ما در سال جاری، کاهش دخالت مستقیم دولت در خرید محصولات و واگذاری امور به شبکه تعاونی‌ها بوده است. در خرید گندم به‌عنوان محصولی راهبردی، در مناطقی که شرکت بازرگانی دولتی امکان حضور نداشت، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، تعاون روستایی به‌عنوان مباشر وارد عمل شد.



وی افزود: اگرچه میزان خرید گندم به دلیل کاهش تولید کمتر بود، اما از نظر تعداد محموله‌ها، حجم قابل توجهی خرید انجام شد که موجب سهولت دسترسی کشاورزان، کاهش هزینه حمل‌ونقل و افزایش رضایتمندی آنان شد.



موفقیت در خرید دانه‌های روغنی بدون دخالت دولت



مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به تجربه موفق خرید دانه‌های روغنی در سال جاری گفت: امسال دولت هیچ خرید تضمینی در این حوزه نداشت و این کار به‌طور کامل توسط شبکه تعاون روستایی و با تعامل بخش خصوصی انجام شد. در مجموع حدود ۲.۵ همت دانه‌های روغنی خریداری شد که تمام نقدینگی آن وارد استان شد و محصولات نیز در کارخانجات روغن‌کشی داخل گلستان فرآوری شدند.



وی افزود: پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری نسبت به سال گذشته زودتر و منظم‌تر انجام شد و حتی در محصول سویا، منابع مالی پیش از برداشت محصول تأمین شده بود.



ورود مؤثر به بازار محصولات زعفران، گوجه و برنج



جامی ادامه داد: تعاون روستایی در سال جاری در بازرگانی محصولاتی مانند زعفران، گوجه‌فرنگی و برنج نیز ورود مؤثر داشت. در حوزه گوجه‌فرنگی، ورود شبکه تعاون باعث افزایش حدود دو هزار تومانی قیمت محصول شد و امروز رب گوجه تولیدی آماده عرضه به بازار است.



وی گفت: در بخش برنج، بدون تشویق به افزایش سطح زیرکشت، برای حمایت از محصول تولیدشده وارد بازرگانی شدیم و با راه‌اندازی چهار کارخانه شالیکوبی، برنج تولیدی استان را در روستابازارها و به ۶ استان کشور ارسال کردیم.



تأمین نهاده‌های دامی و حمایت از دامداران خرد



مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به ورود این سازمان به حوزه نهاده‌های دامی و طیور گفت: با توجه به ساماندهی دامداران و مرغداران خرد در قالب تعاونی‌ها، در تأمین نهاده‌هایی مانند دانه‌های روغنی، ذرت و کنجاله ورود کردیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.



وی تأکید کرد: با واقعی شدن نرخ ارز، شفافیت در بازار نهاده‌ها افزایش یافته و تعاون روستایی با رویکرد شفاف و نظارت‌پذیر، نقش خود را در تنظیم بازار ایفا می‌کند.



توسعه بازارها و روستابازارها در استان



جامی از توسعه زیرساخت‌های عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: بازار نهاده‌ای گرگان فعال شده و بازار دوم در گنبدکاووس در دهه فجر افتتاح می‌شود و بازار سوم نیز در علی‌آبادکتول در دستور کار است. همچنین توسعه روستابازارها به‌عنوان پیشانی عرضه محصولات کشاورزی با همکاری شهرداری‌ها دنبال می‌شود.



وی افزود: انتظار داریم شهرداری‌ها در ایجاد فضاهای عرضه مستقیم کالا همکاری بیشتری داشته باشند و خوشبختانه در گرگان این همکاری آغاز شده است.