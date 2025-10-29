دستگیری سارقان احشام در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در سطح شهرستان گچساران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۳ نفر سارق حرفه‌ای احشام را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گچساران بیان کرد: متهمین در بازجویی‌های اولیه به ۱۷ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان گچساران اعتراف و پس از تشکیل پرونده، متهمین به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان گردیدند.