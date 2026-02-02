به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: این تونل به مدت سه شب، از ۱۳ بهمنماه لغایت ۱۵ بهمنماه سال جاری، هر شب از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۰۶:۰۰ روز بعد مسدود است.
بر اساس این اطلاعیه، در مدت اجرای عملیات، تردد وسایل نقلیه بهصورت دوطرفه از تونل راهدار فداکار شهسواری در محور بندرعباس – حاجیآباد انجام خواهد شد و در صورت نیاز، تردد بهصورت مقطعی محدود و جریان عبور هدایت میشود.
از رانندگان درخواست شده است ضمن برنامهریزی مناسب برای سفر، در صورت ضرورت از مسیر جایگزین بندرعباس – حاجیآباد استفاده کرده و با عوامل اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.
